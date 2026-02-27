«Страшнее колбасы»: священник РПЦ рассказал, что запрещено в Великий пост кроме еды

Отказ от мяса и молока — только малая часть Великого поста, гораздо опаснее для человека его зависимости от гаджетов, соцсетей и привычки жить в скандалах и конфликтах. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал священник Русской православной церкви Илья Савастьянов.

По его словам, пищевые ограничения сами по себе — лишь инструмент, который должен помогать человеку в духовной работе над собой.

«Ограничение в еде необходимо для духовного возрастания и усиления молитвы. Это важный инструмент в жизни христианина, который должен помогать в борьбе с грехами, зависимостями, а не самоцель», — подчеркнул священник.

Куда серьезнее, считает он, современные зависимости — от соцсетей, сериалов, бесконечной ленты новостей и смартфона.

«Современные привычки становятся грехом, когда человек зависим от них, становится их рабом», — отметил Илья Савастьянов.

По сути, если все свободное время уходит на экран, человеку уже некогда молиться, размышлять, быть с близкими — и это отдаляет от духовной жизни не меньше, чем отказ от постной пищи. Священник также предупредил: формальный пост, когда человек строго соблюдает меню, но при этом остается злым, грубым и не избавляется от своих страстей, с точки зрения церкви не выполняет своей задачи.

«Пост без борьбы с грехами пуст, это обычная диета без какой-либо духовной пользы», — пояснил он.

Говоря о том, что особенно недопустимо в пост, священник перечислил не только алкоголь и азартные игры, но и сплетни, скандалы, привычку к конфликтам и осуждению. По его словам, смысл поста — не только в том, чтобы от чего-то отказаться, но и в том, чтобы вырасти духовно.

«Смысл поста не только в избавлении и очищении человека, но и в духовном возрастании, то есть приобретении благодати на дальнейшую жизнь, совершенствование человека», — резюмировал Савастьянов.

