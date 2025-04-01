Страшный цунами и волна до неба: знаменитая ясновидящая предсказала затопление европейского города

Знаменитая ясновидящая Инна Алексеева (Мишина) рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о своем сне, в котором видела, как один европейский город уйдет под воду из-за сильнейшего цунами.

По словам экстрасенса, она находилась как бы в стороне этих событий, но видела все ярко и как наяву.

«Я издалека вижу, как до небес поднялась огромная волна воды. Люди бегут, машины едут, но она полностью поглощает этот город. Я отворачиваюсь, а позади вижу цифры «2» и «5» в виде черных лебедей», — поделилась ясновидящая с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Цифры, продолжила эзотерик, говорят о том, что затопление города произойдет уже в этом 2025 году.

«Я рассматривала город и увидела там Колизей. Причем не разрушенный, как сейчас мы его видим, а еще целый. Там был император, который выпускал гладиаторов. Сразу поняла, что это исторический город, и потом увидела буквы «Рим». Причем на фоне целого старинного Колизея были современные высокие дома. Как будто два времени одновременно», — добавила Алексеева.

Затопление будет настолько сильным, что люди будут забираться на самые высокие точки города, но все равно будут рядом с водой.

«Высотные дома прямо покрывались водой, затопление практически до самого неба, люди стояли на крышах. Зрелище не для слабонервных. Волна была очень страшная, погибло много людей. Мне уже когда-то снился сон, в котором я ходила и видела Рим под водой. Видимо, он действительно окажется затопленным», — заключила ясновидящая.

Ранее стало известно, что пятеро детей, находившихся под завалами школы в Мьянме погибли.