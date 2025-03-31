Стрельба в Мурманске: что известно о происшествии и личности стрелка

Вечером 30 марта в Мурманске неизвестный мужчина открыл огонь с крыши здания. Что известно о происшествии и личности стрелка на данный момент — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Хронология событий

Около 22:00 в воскресенье, 30 марта, неизвестный открыл огонь с крыши общежития, расположенного на Кольском проспекте. Стрелок целился в автомобили и окна домов, предположительно, из винтовки.

В связи с происшествием было перекрыто несколько улиц города, а губернатор посоветовал гражданам соблюдать спокойствие и не подходить к окнам. К зданию оперативно прибыли полицейские, после чего стрелок открыл огонь и по ним. Около 23:00 были слышны автоматные очереди, сообщали очевидцы.

Общежитие было взято штурмом, и уже около полуночи губернатор города сообщил, что стрелявший был обезврежен. Штурм проводился сотрудниками местного СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии. Экстренные службы сообщали, что преступник был ранен. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Личность стрелка

Позже стало известно, что стрелявший — 43-летний Владислав Завгородний. Он является сотрудником ФГУП «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ», сообщили РИА Новости. Также известно, что мужчина жил в том же доме, с крыши которого открыл огонь. На стрелка зарегистрированы карабин «Вепрь» и гладкоствольное ружье МР-27.

Завгородний не имеет судимостей, но привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. Во время штурма он получил серьезное ранение бедра и глаза и находится в тяжелом состоянии. Сейчас врачи борются за его жизнь.

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