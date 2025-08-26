Стремятся к совершенству и избегают конфликтов: плюсы и минусы характера людей, родившихся в сентябре

Люди, рожденные в сентябре, находятся под влиянием двух знаков Зодиака: Девы и Весов. Это наделяет их уникальным сочетанием качеств, которые формируют их характер и жизненный путь. Подробнее об особенностях людей, рожденных в сентябре, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик, астролог Майя Королева.

По словам эксперта, Дева — знак земли. Это наделяет рожденных под ним людей практичностью, аналитическим складом ума и стремлением к порядку.

«Они внимательны к деталям, трудолюбивы и обладают высоким уровнем ответственности. Эти люди стремятся к совершенству во всем, за что берутся, и не боятся кропотливой работы. Среди плюсов можно отметить аналитический ум, внимание к деталям, трудолюбие, ответственность, практичность, организованность и честность», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако у Дев есть минусы, продолжила она. Например, их перфекционизм, критичность к себе и к другим, склонность к беспокойству, чрезмерная осторожность, а также консерватизм.

«Весы — знак воздуха, символизирующий баланс, гармонию и справедливость. Люди, рожденные под этим знаком, обладают врожденным чувством прекрасного, стремятся к равновесию во всем и ценят гармоничные отношения. Они дипломатичны, общительны и умеют находить компромиссы», — добавила Королева.

Среди их плюсов: дипломатичность, общительность, чувство справедливости, стремление к гармонии, элегантность, обаяние и умение находить компромиссы. А минусами являются: нерешительность, зависимость от мнения окружающих, склонность избегать конфликтов и поверхностность.

«Независимо от знака Зодиака, сентябрьские дети отличаются особым трудолюбием и упорством. Они обладают развитым интеллектом и стремятся к знаниям. В них часто присутствует чувство долга и ответственности, что делает их надежными друзьями и партнерами. Сентябрьские люди, как правило, тактичны и умеют находить общий язык с окружающими, однако им важно научиться находить баланс между потребностями других и своими собственными», — заключила астролог.

