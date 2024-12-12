Стресс и давление: стало известно, почему дочь Анджелины Джоли засветилась в непристойном виде

Дочь Анджелины Джоли раскритиковали в Сети. Причиной хейта стали опубликованные общие фотографии, на которых актриса с двумя детьми покидает съемочную площадку фешн-драмы «Швы» в Париже. Поклонники уверены, что 19-летняя Захара в тот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения. Действительно ли девушка была пьяна и не связано ли это с семейными проблемами, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Майя Королева.

Эксперт отметила, что в семье известной актрисы вполне может быть все не так гладко, как кажется.

«Судя по раскладу, в семье есть скрытые проблемы, которые требуют глубокого анализа со стороны всех ее членов. Но на самом деле состояние дочери Джоли могло быть таким в связи со стрессом и давлением общественности, а не от алкоголя», — пояснила таролог.

Одна из карт, продолжила эзотерик, говорит о том, что мать Захары старается быть поддержкой для дочери. Оны пытается не позволить трудным жизненным моментам выйти за рамки.

«Возможно, это проявление юношеского бунта, иногда присущего молодежи, оказавшейся в центре внимания. Но я не думаю, нам стоит бояться за здоровье и состояние Захары. Скорее это просто неприятный инцидент», — заключила Королева.

Ранее стало известно, воссоединятся ли Меган Фокс и Machine Gun Kelly после очередного расставания.