Все-таки не конец: стало известно, воссоединятся ли Меган Фокс и Machine Gun Kelly после очередного расставания
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Попытки актрисы Меган Фокс и исполнителя Колсона Бейкера (Machine Gun Kelly) сохранить отношения не дали результатов. Пара рассталась в День благодарения, который провела в Колорадо. Яркая и неоднозначная история их любви наводит на мысль об очередном возможном воссоединении, особенно учитывая, что Меган ждет от Колсона ребенка. Как сложится судьба пары и суждено ли актрисе воспитывать малыша в одиночестве, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Майя Королева.
Она отметила, что карты намекают на сложный и многогранный путь.
«Расставание, которое они пережили, не является окончательным. Перемены в их жизни могут привнести новую ясность и понимание друг друга. В их картах виден потенциал для воссоединения, но, чтобы это произошло, каждому придется столкнуться с внутренними демонами и обрести гармонию в себе», — пояснила эксперт.
В вопросе о воспитании будущего ребенка, продолжила таролог, присутствует энергия независимости. Это говорит о том, что Меган будет стараться быть сильной матерью, независящей от других.
«Она может выбрать путь самодостаточности, воспитывая ребенка с учетом своих собственных ценностей и принципов. Но перспектива восстановления отношений и доверия все же есть. Они могут столкнуться с трудностями, но время и расстояния помогут каждой из сторон осознать значимость их связи и, возможно, открыть двери для нового начала», — заключила Королева.
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