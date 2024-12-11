Все-таки не конец: стало известно, воссоединятся ли Меган Фокс и Machine Gun Kelly после очередного расставания

«Она может выбрать путь самодостаточности, воспитывая ребенка с учетом своих собственных ценностей и принципов. Но перспектива восстановления отношений и доверия все же есть. Они могут столкнуться с трудностями, но время и расстояния помогут каждой из сторон осознать значимость их связи и, возможно, открыть двери для нового начала», — заключила Королева.