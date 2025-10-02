Суд признал бизнес Штенгеловых экстремистским и передал «КДВ Групп» государству: что будет с продукцией

Тверской суд Москвы признал объединение бизнесменов Дениса и Николая Штенгеловых экстремистской организацией и постановил передать в доход государства принадлежащий Денису Штенгелову холдинг «КДВ Групп». Компания считается одним из крупнейших непубличных игроков в российской пищевой промышленности. Как сообщает «Интерфакс», иск Генпрокуратуры был удовлетворен в полном объеме. Адвокат Максим Калинов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, что может ожидать холдинг после передачи государству.

Как отметил эксперт, работа холдинга никак не изменится.

«Продукция не пропадет с прилавков. Раз управление перешло в собственность государства, то управляющий будет назначен государством, никаких проблем не будет, и работа холдинга никак не изменится», — заключил Калинов.

По данным Генпрокуратуры, рыночная стоимость «КДВ» оценивается в 497 млрд рублей, при годовой выручке в 756 млрд рублей и валовой прибыли в 139 млрд рублей. Холдинг «КДВ Групп» объединяет десятки популярных брендов. Среди них в категории сладостей и кондитерских изделий выделяются «Яшкино» (печенье, вафли, торты, зефир, мармелад), «Кузя Лакомкин» (кукурузные палочки), Bondy (батончики и конфеты) и Crazy Bee (карамель, жевательные конфеты). В сегменте снеков широко известны «Кириешки» и «Три корочки» (сухарики), «Русская картошка» (чипсы) и Beerka (закуски к пиву — рыбные, мясные и ореховые снеки). Отдельное направление занимают семечки и орехи под брендами «Бабкины семечки» и «Семки».

Представители компании заявили о намерении оспорить решение суда, настаивая на передаче дела в Томск или в Верховный суд РФ, однако ходатайство было отклонено. Иск был подан в августе. В документе указывалось, что владелец холдинга Денис Штенгелов, обладающий австралийским гражданством, и его отец Николай Штенгелов, гражданин Украины, связаны с объединением, признанным экстремистским. По версии надзорного органа, структура в основном действовала за пределами России и получала финансирование как из внутренних, так и из зарубежных источников. Следствие также утверждало, что Николай Штенгелов оказывал материальную поддержку Украине.

