Судно с туристами перевернулось в Баренцевом море, в холодной воде оказались дети: что известно о происшествии

Прогулочное судно с туристами перевернулось в Баренцевом море рядом с селом Териберка (Мурманская область) 27 ноября. Предварительно, на борту находилось 10 человек — отдыхающие, мечтавшие увидеть китов, и капитан. Что известно о происшествии на данный момент — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Путешествие к китам

Группа туристов, в том числе 5 детей, в компании капитана вышла на прогулочном судне «Боец» в акваторию Баренцева моря, чтобы посмотреть на китов. Путешествие началось, несмотря на штормовое предупреждение и ограничение на выход маломерных судов до 29 ноября, пишет телеграм-канал Baza. Организаторы тура на китов знали об опасной ситуации, но это не помешало набрать им группу туристов.

Очевидцы рассказали SHOT, что китов в районе Териберки не было около 2-х месяцев, а возможность увидеть их может появиться только в декабре. Организаторы путешествия пошли на хитрость, сказав туристам, что, по их прогнозам, киты должны приплыть сегодня.

Около 11:00 по московскому времени маломерное судно начало крениться и пошло ко дну. Потерпевших крушение туристов, некоторые из которых, по предварительным данным, находились на борту без спасательных жилетов, подобрали очевидцы с других судов.

Фото: [ пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры ]

Проверка и уголовное дело

Все пассажиры судна были доставлены на берег, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. Эксперты устанавливают обстоятельства происшествия. После случившегося Мурманская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

«По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следственным органом возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле прокуратуры», — заявил и.о. Мурманского транспортного прокурора Петр Титаренко.

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