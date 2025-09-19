«Свадьба века» в Эренделле: Disney раскрыла сюжет «Холодного сердца 3» и намекнула на нового героя

Компания Disney впервые приоткрыла завесу тайны над сюжетом будущей анимационной ленты «Холодное сердце 3». На лицензионной выставке в Шанхае в материалах Disney Consumer Products появился синопсис. Что известно о новой части — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Свадьба века»

Согласно опубликованному описанию, ключевым событием станет «свадьба века» в Эренделле. Королева Анна отправится под венец, а вместе с Эльзой она совершит новое магическое путешествие, полное неизвестных испытаний. Кроме того, в синопсисе говорится о том, что в королевской семье появится «загадочный новый член».

Дата выхода фильма уже подтверждена студией — 24 ноября 2027 года, в преддверии Дня благодарения. Руководитель студии и сценарист Дженнифер Ли участвует в работе над проектом, а исполнитель роли Олафа Джош Гад ранее заявлял, что актеры еще не приступили к записи голосов, но он уже видел «предварительные материалы».

История принцесс королевства Эренделл

Первая картина «Холодное сердце» вышла в 2013 году и стала настоящим культурным феноменом. История рассказывала о двух сестрах — Анне и Эльзе, принцессах королевства Эренделл. После того как у Эльзы проявились неконтролируемые магические способности, страна оказалась во власти вечной зимы. Анна отправилась на поиски сестры, чтобы вернуть лето и восстановить связь между ними. Фильм стал мировым хитом, получил премию «Оскар» за лучший анимационный фильм и песню, а композиция Let It Go превратилась в международный гимн.

Фото: [ Кадр из мультфильма «Холодное сердце». Режиссер К. Бак. 2013 год ]

Вторая часть, вышедшая в 2019 году, продолжила историю героев. На этот раз Эльза слышала загадочный зов, который вел ее в Запретный лес. Вместе с Анной, Кристоффом, Олафом и Свеном она отправилась на север, чтобы узнать правду о происхождении своих сил. В финале выяснилось, что Эльза — пятый дух, соединяющий магический мир и людей. Она остается за пределами Эренделла, чтобы защищать волшебные земли, а Анна становится новой королевой. Этот фильм также побил кассовые рекорды и закрепил статус франшизы как одной из самых успешных в истории Disney.

Возвращение старых актеров

Несмотря на то, что краткий синопсис раскрыл основные сюжетные вехи третьей части, многие детали остаются тайной. Не уточняется, кто именно станет тем самым «новым членом королевской семьи» и как будет развиваться магическое путешествие сестер. Полный актерский состав также официально не подтвержден, хотя ожидается возвращение Идины Мензел (Эльза), Кристен Белл (Анна), Джоша Гада (Олаф) и Джонатана Гроффа (Кристофф).

