Свадьбе быть: стало известно будущее Леонардо Ди Каприо

Главный холостяк Голливуда Леонардо Ди Каприо, возможно, уже очень скоро лишится этого статуса. Как сообщают СМИ, актер сделал предложение своей 25-летней девушке, модели Виттории Черетти. Действительно ли Ди Каприо сыграет свадьбу, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Инна Алексеева (Мишина).

Актера, по прогнозу эзотерика, ожидает успех как в карьере, так и в личной жизни. Но для этого ему необходимо рационально подойти к отношениям.

«Шестерка жезлов предвещает триумф, но необходимо защищать свои интересы и отстаивать позицию. Расклад свидетельствует о серьезных отношениях и глубокой эмоциональной связи. Однако у Ди Каприо имеются манипулятивные черты и мастерство в игре на чувствах, что может мешать», — пояснила эзотерик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

У актера, продолжила она, имеются зависимости от поверхностных удовольствий, но он трудолюбив и готов к совершенствованию.

«Его ожидают крупные изменения, трансформации и, возможно, действительно переход в новую стадию жизни. Правила игры меняются, и Ди Каприо может выбрать жизнь с одной женщиной вместо продолжения своего переменчивого пути. Так что свадьба возможна», — добавила Алексеева.

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