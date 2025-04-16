Светлая Пасха 20 апреля: история праздника и интересные факты

Пасха — один из важнейших христианских праздников, отмечающий воскресение Иисуса Христа. Название праздника знают все, но мало кто знает, откуда оно произошло и с чем связано. История светлого дня и интересные факты о празднике — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История названия и интересные факты

Название «Пасха» имеет еврейские корни. Оно происходит от еврейского слова «Песах», что в переводе означает «пройти мимо», «минуть». Это название связано с библейской историей о выходе израильтян из Египта. Согласно Книге Исход, Бог повелел израильтянам зарезать ягненка и помазать его кровью косяки дверей, чтобы ангел смерти «миновал» их дома во время десятой казни — убийства первенцев в Египте. Таким образом, «Песах» стал символом спасения и освобождения.

С переходом к христианству этот праздник обрел новое значение. Для христиан Пасха символизирует не только физическое освобождение, но и духовное воскресение. Воскресение Иисуса Христа стало основой христианской веры, делая его событием, вокруг которого построены основные христианские молитвы и обряды.

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Празднование Пасхи в христианской традиции происходит на основе еврейской Пасхи, однако с добавлением новых христианских элементов. Например, в католической и православной традициях существуют особенности в вычислении дат празднования: в православии дата Пасхи рассчитывается по юлианскому календарю, в то время как в католицизме — по григорианскому.

Как празднуют Пасху в разных странах

В России традиции празднования Пасхи глубоко укоренены в православной культуре. Накануне праздника проводится вечерняя служба, где верующие могут освятить куличи и крашеные яйца. Утром на Пасху по всей стране звучит звон колоколов, и начинается праздничное богослужение. На пасхальном столе обычно присутствуют кулич, который символизирует жертву Христа, а также яйца, окрашенные в яркие цвета, что символизирует новую жизнь.

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В Италии Пасха, известна как «Паскуа». Один из ярчайших обычаев — это использование шоколадных яиц, которые обычно наполняют сюрпризами. В итальянских городах проходят традиционные пасхальные шествия и театрализованные представления, например, в Сиене, где разыгрываются сцены из жизни Христа. Также на Пасху итальянцы часто готовят мясные блюда, такие как агнец, что символизирует жертву.

В Греции Пасха — это один из самых важных праздников. Здесь традиционно готовят красные яйца, которые символизируют кровь Христа, и пекут сладкий хлеб с корицей. На саму Пасху, в ночь перед праздником, верующие собираются на службы, где происходит освящение огня, который затем используется для зажигания свечей. На Пасху греки также приветствуют друг друга фразами, которые означают «Христос воскрес!» и «Воистину воскрес!», и часто устраивают большие семейные праздники с традиционным мясом, запеченным на вертеле.

Фото: [ istockphoto.com ]

В США популярной аттракцией является «пасхальный поиск», когда взрослые прячут окрашенные яйца в садах, а дети их ищут. Также распространены парады и различные общественные праздники. Многие люди украшают свои дома цветами и выставляют красивые пасхальные венки.

Ранее врач назвал допустимую норму яиц в день на Пасху.