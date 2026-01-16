Священник Береговой объяснил, можно ли «смыть» грехи в крещенской купели

Считается, что, окунувшись в купель на Крещение, можно избавиться от грехов. Действительно ли святая вода в ночь с 18 на 19 января обладает таким свойством, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал священнослужитель Владислав Береговой.

По словам отца Владислава, купание в крещенской купели — народная традиция, которая не имеет прямого отношения к прощению грехов.

«Церковь не требует от верующих окунаться в прорубь ради спасения или очищения от грехов. Купание в крещенской купели — добровольный выбор, зависящий от личного желания и состояния здоровья человека. Вполне можно встретить Крещение благочестиво и без купания, посетив богослужение, причастившись и набрав святой воды в храме», — пояснил священнослужитель интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В прошлом на Руси массового купания в прорубях в день Крещения не было. Освящение водоемов, продолжил отец Владислав, совершалось не для купания, а чтобы люди могли взять освященную воду домой.

«Погружение в купель не смывает грехи автоматически. Грехи прощаются только через покаяние — искреннее раскаяние в совершенных поступках и твердое намерение не повторять их в будущем. Очищение от грехов — это результат глубокого внутреннего разворота к Богу, а не внешнего ритуального действия», — добавил священник.

Отец Владислав отметил, что купание в ледяной воде не может заменить труд внутреннего изменения человека. Холодная вода может взбодрить, но не очистить сердце.

«Если человек решает окунуться в купель, это должно быть осознанным действием, связанным с воспоминанием о евангельских событиях, а не механическим ритуалом или попыткой «смыть» грехи. При этом важно учитывать состояние здоровья и соблюдать меры безопасности», — заключил священнослужитель.

Ранее в РПЦ развеяли главный миф о святой воде на Крещение.