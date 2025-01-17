Священник объяснил, как исцелить душу и тело в Крещенскую ночь

Многие православные верующие спешат окунуться в прорубь в ночь Крещения, так как считается, что этот ритуал способен очистить человека от грехов. Подробнее о свойствах воды в Крещенскую ночь интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, протоиерей Константин Харитонов.

Отец Константин подчеркнул, что самый главный смысл праздника состоит в явлении Святой Троицы — Отца, Сына и Святого Духа.

«Для нас это самое первое явление Святой Троицы. Именно в день Крещения Господа нашего Иисуса Христа. Это вот самый главный смысл праздника, это день Богоявления. Он напоминает нам и о важности того, что и мы крещены во имя Святой Троицы, мы рождены от Бога и, соответственно, усыновлены через Господа», — пояснил священнослужитель интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Святая вода, продолжил отец Константин, преподается нам как некое средство или оружие против зла, дьявола, страстей и болезней.

«Кто с верой испивает ее, омывается в ней, окунается, если позволяет здоровье, может получить исцеление и души, и тела. Самое главное — это исцеление души, потому что не всегда полезно, чтобы тело было здоровым. И тело наше часто болеет, смиряя душу, чтобы нам так или иначе не впадать в грехи», — добавил протоиерей.

Однако грехи, продолжил священнослужитель, не «смываются» крещенской водой, они очищаются только на таинстве исповеди. Когда человек кается перед Богом и священником, он получает разрешение своих Грехов,

«Но от грехов остаются раны души, оскверненность. Она омывается святынями, которые даны церкви. В том числе и крещенской водой. Но святая вода исцеляет душу и тело по вере самого человека, поэтому окунаться в нее нужно с благоговением, не под алкогольным опьянениями, не просто так, как купаются в обычных водоемах, а именно с молитвой, верой и благоговением», — подчеркнул отец Константин.

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