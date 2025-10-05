Священник порекомендовал не бояться снов с умершими
Священник объяснил, как реагировать на зов умершего во сне
Священник Русской Православной Церкви (РПЦ) заявил, что верующим не следует испытывать панику, если во сне они видят умершего родственника или знакомого, который их к себе зовет. В подобных ситуациях рекомендуется отбросить боязнь и немедленно начать молиться об упокоении души усопшего, сообщило ИА «Кулик».
Он подчеркнул, что те, кто покинул этот мир, нуждаются в наших молитвах, которые имеют для них большое значение и оказывают поддержку даже после кончины.
Персональная молитва обладает особым весом. По словам священнослужителя, душевные, искренние слова, произнесенные самим человеком, превосходят по значимости любые заказные богослужения, включая сорокоуст и поминовение в течение года, сообщает «Кулик».
Православное учение гласит, что души усопших особенно восприимчивы к молитвам в дни поминовения, в девятый и сороковой дни после кончины, а также во время вселенских родительских суббот.
