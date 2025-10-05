Священник порекомендовал не бояться снов с умершими

Священник Русской Православной Церкви (РПЦ) заявил, что верующим не следует испытывать панику, если во сне они видят умершего родственника или знакомого, который их к себе зовет. В подобных ситуациях рекомендуется отбросить боязнь и немедленно начать молиться об упокоении души усопшего, сообщило ИА «Кулик».

Он подчеркнул, что те, кто покинул этот мир, нуждаются в наших молитвах, которые имеют для них большое значение и оказывают поддержку даже после кончины.

Персональная молитва обладает особым весом. По словам священнослужителя, душевные, искренние слова, произнесенные самим человеком, превосходят по значимости любые заказные богослужения, включая сорокоуст и поминовение в течение года, сообщает «Кулик».

Православное учение гласит, что души усопших особенно восприимчивы к молитвам в дни поминовения, в девятый и сороковой дни после кончины, а также во время вселенских родительских суббот.

