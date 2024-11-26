Священник в Екатеринбурге мастурбировал на девушку, но суд его отпустил: выяснилось, как с ним поступила местная епархия

Попытавшегося изнасиловать девушку в Екатеринбурге священника Даниила Сидорова отстранили от штата региональной епархии, сообщили интернет-изданию «Подмосковье сегодня» в ее пресс-службе.

Сидорова задержали и обвинили в попытке изнасилования 25 ноября. По данным E1.ru, 26-летний мужчину подозревают в нападении на девушку возле подъезда дома на улице Куйбышева. Там он, как рассказал собеседник издания, повалил пострадавшую на землю и начал мастурбировать. Девушку спасла мать, когда услышала крики дочери.

Тем не менее суд выпустил Сидорова на свободу, выдав запрет на общение с пострадавшей по телефону и интернету. Также мужчину отстранили от штата и запретили церковную деятельность.

«Сегодня по решению Церковного суда Екатеринбургской епархии иерей Даниил Сидоров запрещен в священнослужении и выведен за штат епархии», — пояснили в епархии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В пресс-службе добавили, что данные о священнике уже удалены из раздела «Персоналии» сайта епархии.

Ранее протоиерей Харитонов рассказал, что должен сделать каждый православный 26 ноября.