Священники могут пополнить ряды учителей в школах: какие предметы они будут вести

Новый школьный предмет «Духовно-нравственная культура России», который введут в программу с 2026-2027 года, могут преподавать священнослужители. С таким предложением выступил заместитель главы Союза православных хоругвеносцев Игорь Мирошниченко. По его словам, это может улучшить духовное и нравственное воспитание молодежи. Почему именно служители церкви могут правильно преподавать данный предмет и чему еще они могли бы учить школьников, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал священник Владислав Береговой.

Отец Владислав отметил, что идея не только хороша, но уже давно апробирована в православных учебных заведениях и тех государственных школах, в которые зовут священнослужителей побеседовать с учениками в рамках этого предмета.

«Меня, например, на такие встречи зовут регулярно. Но у меня есть соответствующее педагогическое образование. Дело в том, что священнослужители могут дать детям более объемное понимание религий, которые исторически формировали культуру России. Как бы не повышали свою квалификацию светские учителя, в религиозную проблематику священники погружены более глубоко. В нравственном отношении мы тоже стараемся соответствовать тому, к чему призываем», — пояснил священник интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Отец Владислав убежден, что в словах, как правило, многодетного священника о семейных ценностях будет больше силы и правды, чем в теоретизировании о величии и красоте брака от одиноких, разведенных и бездетных.

«Когда педагог говорит о духовности, он не должен сверять свой день с гороскопами и картами Таро. Говоря о нравственности, он не может при этом лояльно относиться, например, к блудному сожительству, изменам и абортам. Еще добавлю, что, как правило, священнослужители пользуются большим уважением и доверием у детей, что может способствовать формированию у них стойких нравственных ориентиров», — подчеркнул Береговой.

Священнослужители, продолжил отец Владислав, могут и умеют донести до детей важность таких ценностей, как семья, любовь к Родине, милосердие и сострадание, опираясь на личный опыт и огромный практический опыт Церкви в этих вопросах.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Дмитрий Бежевец ]

«Я не пытаюсь сейчас противопоставить "святых" батюшек "грешным" учителям. Но когда атеист говорит о важности религии, у детей формируется цинизм и нигилизм, а не духовный рост. Таких грустных примеров масса», — продолжил священник.

Кроме того, по мнению отца Владислава, священнослужители могли бы преподавать такие предметы, как: «Семьеведение», «Историю мировых религий», «Основы религиозной этики», «Краеведение» и другие факультативные предметы, связанные с историей, литературой, философией и культурой.

«Важно понимать, что преподавание в школе — это профессия, требующая специальных знаний и навыков. Поэтому священнослужители, желающие преподавать в школе, должны иметь не только соответствующее образование, но и компетентность. Главное, чтобы это не нарушало принципы светского образования и учитывало интересы всех участников образовательного процесса», — заключил Береговой.

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