Свыше 20 тысяч рублей: в Москве женщины готовы тратить на подготовку машины к зиме больше, чем мужчины

В Москве женщины тратят на подготовку машины к зиме больше мужчин, каждая четвертая горожанка (25%) отдает на эти цели более 20 тысяч рублей. Такую же сумму готовы потратить только 14% мужчин, выяснили аналитики «Авито». Результаты опроса находятся в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня». В среднем на подготовку авто к морозам москвичи тратят 14 тысяч рублей.

Самой популярной услугой перед холодным сезоном стала замена шин. Первыми в шиномонтаж обращаются водители старше 65 лет (63%), среди автомобилистов в возрасте от 18 до 24 лет заблаговременно меняют резину 52%. Мужчины чаще женщин переобуваются уже после того, как выпал снег (7% против 5%). Заранее резину меняют 58% женщин-водителей и 54% мужчин.

Также при подготовке машины к зиме жители Москвы заправляют «незамерзайку» (57%), за год продажи антифриза в столице выросли на 24%. Состояние аккумулятора перед наступлением холодов проверяют 30% москвичей, 27% меняют моторное масло. С наибольшей ответственностью к подготовке машины к зиме относятся 26% опрошенных жителей столицы, они проводят комплексное техническое обслуживание (ТО) и проверяют работу тормозной системы. Сколы и трещины на кузове к зиме исправляют лишь 4% респондентов.

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По данным «Авито», наиболее популярные зимние аксессуары среди жителей Москвы — щетки для очищения машины от снега (74%), скребки (68%) и лопаты (47%). Женщины чаще покупают щетки и скребки, а мужчины лопаты. Кроме того, зимой москвичи реже моют машину, 48% ездят на автомойки только в теплую погоду, а 12% не делают этого вовсе.

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