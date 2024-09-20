Сжечь старую обувь и прислушаться к мертвым: что нужно сделать 22 сентября, в Рождество Пресвятой Богородицы

Православная церковь 21 сентября отмечает Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из важнейших праздников, который посвящен появлению на свет Божьей Матери. Также православные верующие празднуют день икон Богородицы Почаевской и Божьей Матери «Хлебная». Что можно и нельзя делать в этот день — в материале «Подмосковье сегодня».

Нельзя убираться, шить и ругаться

Не стоит надолго оставаться в одиночестве 21 сентября, потому что будут неприятности. Также не следует заниматься тяжелой или грязной работой. Лучше отложить дела в огороде и даже генеральную уборку в жилище.

Плохой приметой считалось сметать хлебные крошки со стола на пол — их нужно отдать животным. Нельзя 21 сентября резать что-либо ножом или ножницами, запрещается и шить. Кроме того, лучше не повышать голос и не ругаться с близкими людьми.

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Избавиться от порчи и прислушаться к мертвым

Согласно приметам, купленный или испеченный в этот день хлеб нужно съесть в кругу семьи и не давать чужим, а если сжечь старую обувь, можно избавиться от порчи и сглаза.

Вся вода в родниках 21 сентября считается святой, а сны вещими. Также издавна верили, что приснившиеся ночью умершие родственники пытаются передать какую-то важную информацию, поэтому слушать их нужно внимательно.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы о погоде

Иней на траве с утра обещает ненастье, а алый закат или рассвет, согласно приметам — к дождливой и ветреной погоде. Если в этот день паутина ложится на растения, значит ожидается потепление, а раннее опадение листьев — к ранней зиме.

Наши предки верили, что зайцы 21 сентября роют норы к суровой зиме, а барсуки отъедаются к ранней зиме. Если в этот день животные стремятся на пастбище рано, значит и зима тоже ожидается ранняя.

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