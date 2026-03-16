Тайна теплого моря: российские исследователи раскрыли климатический секрет Соловецких островов

Восемь тысяч лет назад вода в проливе между Соловецкими островами была значительно теплее, чем сегодня. К такому выводу пришли российские ученые, изучавшие палеогеографию региона. Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ, исследование подтвердило, что в месте современной Анзерской салмы существовал относительно теплый водоем с температурой воды выше нынешней на один-два градуса.