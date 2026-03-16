Затонувший мир удивил ученых: деревья на месте будущего Северного моря жили на тысячи лет раньше

Доггерленд — затонувшая земля, которую часто называют «Британской Атлантидой», — таит в себе куда больше тайн, чем считалось. Новое исследование, проведенное учеными Уорикского университета и опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, разрушает устоявшиеся представления о последнем ледниковом периоде. Оказывается, территория, некогда соединявшая Британию с континентальной Европой, была не безжизненной пустошью, а цветущим краем с умеренными лесами.

С помощью передового метода анализа древней ДНК осадочных пород (sedaDNA) исследователи изучили 252 образца из 41 морского керна, пробуренного вдоль русла доисторической реки. Результаты ошеломили научный мир. Оказалось, что более 16 тысяч лет назад на Доггерленде росли дуб, вяз, лещина и липа — деревья, которые, по прежним представлениям, не могли выживать так далеко на севере в тот период.

Но главный сюрприз ждал впереди. В образцах обнаружили ДНК птерокарии — дерева, родственного грецкому ореху, которое, как считалось, исчезло из Северо-Западной Европы около 400 тысяч лет назад. Профессор Робин Аллаби из Уорикского университета, ведущий автор исследования, признался, что результаты превзошли все ожидания. Удалось найти не только деревья, возраст которых на тысячи лет старше любых предыдущих находок, но и свидетельства того, что Северное море сформировалось гораздо позже, чем предполагали ученые.

Открытие этих древних лесов объясняет давнюю загадку, известную как парадокс Рейда: как деревья смогли так быстро распространиться по континенту после отступления ледников. Ответ — в существовании «микроубежищ»: небольших территорий, где виды умеренного климата пережидали суровые условия. Доггерленд, по всей видимости, был именно таким убежищем, поддерживавшим разнообразную фауну — от диких кабанов до других лесных животных, а значит, и ранние человеческие сообщества.

Профессор Винсент Гаффни из Брэдфордского университета подчеркнул, что Доггерленд перестал быть просто «сухопутным мостом», по которому предки перебирались на Британские острова. Теперь ясно, что это был центр раннего поселения, убежище для растений и животных, игравшее ключевую роль в заселении Северной Европы на протяжении тысячелетий.

Увы, гостеприимный край был обречен. Таяние ледников подняло уровень моря, а около 8150 лет назад его добило гигантское цунами, вызванное оползнем Стурегга у берегов Норвегии. Однако новые данные показывают, что даже после этого катаклизма отдельные островки суши сохранялись еще примерно до 7000 лет назад. История Доггерленда — напоминание о том, что под волнами скрываются целые миры, которые наука только начинает открывать.

Что такое парадокс Рейда?

Это научная проблема, названная в честь палеоботаника Клемента Рейда. Он заметил, что деревья не могли бы распространиться по Европе так быстро, если бы им приходилось мигрировать из южных убежищ шаг за шагом. Существование промежуточных «микроубежищ» вроде Доггерленда идеально решает этот парадокс.

Кто жил на Доггерленде?

Археологи находили на дне Северного моря кости и орудия мезолитических охотников-собирателей. Это была развитая культура, жившая в богатом природном мире рек, болот и лесов.

