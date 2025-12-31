Тайный код чемпиона: что скрывает пост Усмана Нурмагомедова о будущем в UFC

Российский боец Усман Нурмагомедов, действующий чемпион лиги PFL в легком весе, спровоцировал волну слухов о возможной смене промоушена. 27-летний спортсмен опубликовал в социальных сетях загадочный пост, который фанаты и эксперты расценили как намек на его будущий переход в UFC.

В публикации Нурмагомедов ограничился лишь лаконичной датой — «2027», сопроводив ее видео с участием своего знаменитого двоюродного брата, бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Эта запись мгновенно стала главной темой для обсуждения в мировом ММА-сообществе.

Россиянин, выступающий на профессиональном ринге с 2017 года, сохраняет идеальный рекорд в 20 побед. В его активе 8 побед техническим нокаутом, 6 — сабмишном и еще 6 — единогласным решением судей. Однако его ближайшая цель — защита чемпионского титула в PFL. 7 февраля в Дубае (ОАЭ) Нурмагомедов (20-0) сойдется в поединке с британцем Дэвисом (17-5-1). Этот бой станет первой защитой пояса, который россиянин завоевал в ноябре 2024 года. Теперь вопрос о его будущем после этой защиты становится как никогда актуальным.

