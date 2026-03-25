Тайный план США из 15 пунктов: на что готов Иран и почему Вашингтон идет на уступки

Иран может частично согласиться на условия американцев в рамках плана по выходу из конфликта. Однако США, в свою очередь, нужно будет вывести войска с Ближнего Востока. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский.

Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон передал Тегерану план из 15 пунктов по выходу из конфликта. План касается ключевых вопросов безопасности, включая иранские ракетную и ядерную программы. Также отдельным пунктом является восстановление безопасности морских путей, прежде всего в Ормузском проливе, блокировка которого привела к перебоям в поставках энергоресурсов и резкому скачку мировых цен на нефть и газ. Как отметил политолог Аграновский, компромисс возможен, но явно не на чисто американских условиях.

«Главное в этой ситуации, что американцы ищут выход из конфликта, потому что он пошел не по их сценарию. Иранцы сумели на узких направлениях сконцентрировать собственные ресурсы и очень грамотно их использовать», — пояснил эксперт.

По его словам, теперь конфликт не похож на безоговорочную победу США, по этой причине американцы ищут компромисс.

«Поскольку компромисс ищут в первую очередь американцы, то зачем же Ирану прямо соглашаться на американские условия? Здесь у них есть очень большой объем для торговли», — считает специалист.

Однако и Иран, по словам эксперта, теряет многое в рамках конфликта, поэтому их заинтересованность в его завершении не меньше, чем у США. При этом мирный процесс должен быть равноправным, отметил политолог.

«Если первоначально речь шла о разгроме Ирана, то сейчас уже фактически речь об этом не идет, поэтому американцам придется соглашаться на компромиссные условия», — заверил он.

Одним из таких компромиссов может стать выход Ирана из ядерной программы и вывод американских войск из Персидского залива.

«Все в руках американцев. Если они гарантируют безопасность Ирана практическими действиями в виде ликвидаций военных баз и возмещения ущерба, то в таком случае иранцы вполне могут эти предложения рассмотреть», — заключил Аграновский.

Ранее стало известно, что Иран готов ударить по Ормузскому проливу.