Такого не было у царей: в Подмосковье продают дворцы за 5,5 млрд рублей с военизированной охраной — за что такие деньги

Роскошные особняки стоимостью несколько миллиардов рублей продают москвичи на «Авито». Цена самой дешевой усадьбы составляет 3 млрд рублей. За что требуют такие бешеные деньги, узнал корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня», изучив объявления.

Загородный особняк площадью 2 тыс. квадратных метров, расположенный на Рублево-Успенском шоссе — в коттеджном поселке Николино Одинцовского городского округа, выставили на продажу за 3 млрд рублей. Высота дома, фасад которого выполнен в стиле XVIII века, достигает трех этажей, на которых находятся шесть спален, гостиная с камином, кухня, столовая, кабинет, кинотеатр, бассейн и сауна. У резиденции две колоннады, каждую из которых замыкает дом с отапливаемым гаражом на две машины и квартирой для персонала на втором этаже. Помимо роскошного особняка, счастливый и неприлично богатый покупатель получит участок с прудом, дорожками, уличным освещением, беседкой с зоной барбекю и детской площадкой. Общая площадь владений составляет два гектара.

Фото: [ городская доска объявлений ]

Еще одни царские хоромы продают на Рублево-Успенском шоссе — в деревне Раздоры. На участке 47 соток построен дом площадью 1,5 тыс. квадратных метров. Продавец называет владения «величественным четырехуровневым особняком». За 3 млрд 56 млн рублей предлагается купить коттедж, построенный в неоклассическом стиле по проекту итальянского архитектора. Вся мебель выполнена по индивидуальному проекту, а на территории вокруг разбит парк со статуями. Хозяева особняка не будут жить в одном доме с охраной и персоналом, ведь для сотрудников предусмотрен отдельный дом с гаражом на три машиноместа.

Фото: [ городская доска объявлений ] Фото: [ городская доска объявлений ]

Самый дорогой дом находится на Калужском шоссе — в коттеджном поселке Городище в Новой Москве. Цена за дворец площадью 3 тыс. квадратных метров, в отделке которого использовались оникc, мрамop и ценныe пoрoды деревa, составляет 5,5 млрд рублей. Особняк находится на участке 60 соток в камерном поселке с военизированной охраной, уточняет продавец. Планировка дома разделена на отдельные самодостаточные блоки: мужской, женский, блоки для семьи детей с собственными кухнями, общую зону с гостиной с камином и залом приемов. Жильцам усадьбы даже не нужно будет ездить в СПА, ведь бассейн, джакузи, сауна, хамам и купель находятся на первом этаже особняка.

Фото: [ городская доска объявлений ]

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