Татьянин день: история и традиции празднования студенческого праздника

Татьянин День и День студента ежегодно отмечаются в России 25 января. Праздник имеет интересную историю и богатые традиции. Подробнее о них — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История праздника

Исторически, Татьянин день имеет религиозные корни, так как посвящен святой Татьяне, мученице. А в 18-м веке этот день стал также ассоциироваться с праздником студентов, поскольку именно по инициативе императрицы Елизаветы Петровны 25 января был основан первый российский университет.

С течением времени традиция празднования Дня студента распространилась на другие университеты России и приобрела популярность среди молодежи. После Октябрьской революции 1917 года этот день стал отмечаться еще более активно, в 1957 году он был официально утвержден как общенародный праздник, закрепленный за датой 25 января в честь святой Татьяны.

Фото: [ сommons.wikimedia/Общественное достояние ]

Традиции

В этот день существует множество студенческих традиций. Например, некоторые учащиеся собираются в своих ВУЗах, чтобы вспомнить забавные моменты из учебы, поиграть в различные игры, обменяться поздравлениями. Студентам свойственно заниматься «творчеством», так что не редкость увидеть на праздниках выступления с песнями, стихами или сценками, посвященными учебной жизни.

Еще одной важной частью празднования является проведение различных акций и флешмобов. Студенты собираются вместе, чтобы участвовать в массовых мероприятиях, демонстрируя свою креативность и командный дух. Это может быть как спортивная игра, так и культурное мероприятие, например, выставка или мастер-класс. Некоторые учебные заведения также проводят дни открытых дверей, приглашая будущих абитуриентов и их родителей. Это создает информацию о жизни в университете и дает возможность показать все его плюсы, привлекая новых студентов.

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