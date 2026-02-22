Технический сбой оставил водителей без оплаты: на Киевской трассе образовались заторы

Минувшей ночью на границе Калужской и Московской областей произошел серьезный технический сбой в работе пункта взимания платы на Киевской трассе. Об этом сообщает «МК в Калуге».

Автомобилисты, следовавшие по маршруту в ночное время, столкнулись с неожиданной проблемой: оплатить проезд банковской картой оказалось невозможно из-за блокировки терминалов. В результате перед шлагбаумами начали скапливаться машины, водители которых рассчитывали на безналичный расчет.

Единственной категорией водителей, кто мог беспрепятственно продолжить движение, стали обладатели транспондеров — устройств, позволяющих автоматически списывать плату за проезд без остановки. Для всех остальных проезд через пункт оплаты превратился в испытание.

Информации о том, что стало причиной сбоя и когда именно удалось восстановить штатную работу оборудования, пока не поступало.

