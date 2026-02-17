Telegram могут заблокировать с 1 апреля: где теперь общаться

Международный мессенджер BiP может стать альтернативой в случае блокировки Telegram. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Ранее в телеграм-канале Baza сообщили, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. Эксперт Бастрыкина подчеркнула, что несмотря на то, что пока нет официальных подтверждений предстоящей блокировки Telegram, это в любой момент может произойти.

«Блокировка мессенджера — это технически сложный процесс, и на это нужно время. Но если Telegram уже начали активно замедлять, то вряд ли он в ближайшее время будет работать так, как раньше. А это значит, что стоит подбирать доступные альтернативы из других приложений и сервисов», — пояснила она.

По ее словам, помимо мессенджера Max, можно рассмотреть для общения VK messenger.

«Это удобный коммуникационный сервис на популярной платформе. Если вас больше интересуют звонки, в том числе в формате видео, то вам подойдут Яндекс Телемост, Google meet или Zoom», — заявила специалист.

Кроме того, существует множество и менее известных приложений, например, международный мессенджер BiP или российский «ТамТам» от Mail.ru, отметила специалист.

«Отдельно стоит рассмотреть площадки для корпоративного общения. Для рабочих задач существуют специализированные сервисы, такие как „Пачка“ или Яндекс Мессенджер», — заключила Бастрыкина.

На текущий момент Роскомнадзору нечего добавить к ранее опубликованной информации о блокировке Telegram. Так ведомство прокомментировало информацию о полной блокировке мессенджера с 1 апреля. В свою очередь депутат Госдумы Антон Немкин заявил ТАСС, что официальных подтверждений того, что с 1 апреля Telegram будет заблокирован в РФ, нет.

