Telegram могут заблокировать в РФ: эксперты раскрыли, что стоит за сбоями и замедлением мессенджера

Пользователи Telegram массово отмечают, что загрузка всех медиа в мессенджере заметно замедлилась, а подключение к сервису часто прерывается. Руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, могут ли реально замедлить или заблокировать Telegram в России.

На данный момент официальных комментариев от Роскомнадзора по поводу замедления работы мессенджера, на которое жалуются пользователи, не поступало. Эксперт Бастрыкина подчеркнула, что потенциально в РФ могут заблокировать любой мессенджер, включая Telegram.

«Об этом уже шли разговоры, но пока нет официального решения по его блокировке, поэтому сложно сказать точно, с чем связаны сбои в его работе и замедление передачи данных. Так как сейчас официально власти замедляют и блокируют WhatsApp*, это вполне может быть побочным эффектом. Когда РКН блокирует какие-то сервисы, иногда под это воздействие попадают и другие ресурсы, ведь технически это сложный процесс», — пояснила специалист.

Также эксперт подчеркнула, что, помимо ситуации с самим мессенджером, проблема с передачей данных может быть связана с работой операторов связи.

«Все чаще происходят масштабные сбои в работе мобильного и домашнего интернета. Сейчас, скорее всего, на замедление Telegram влияют все эти факторы одновременно», — заключила Бастрыкина.

* принадлежит Meta — признанной экстремистской и запрещенной в РФ организации