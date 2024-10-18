Телеведущая Третьякова рассказала, как относится к пропаганде ЛГБТ и чайлдфри

Государственная Дума в I чтении приняла законопроект, защищающий людей от пропаганды отказа от деторождения — чайлдфри. Проект поддержали 388 депутатов, сообщил председатель ГД РФ Вячеслав Володин. Телеведущая Мария Третьякова согласилась с мнением парламентариев, отметив, что поддерживает лишь пропаганду семейных ценностей.

По словам Третьяковой, воспитание и уровень культуры не позволяют ей понять идеологию чайлдфри, ЛГБТ*. Для нее немыслимо, как кто-то может выходить на улицу или использовать медиа, чтобы призывать, склонять незнакомых людей к такому странному поведению.

«Откуда вообще идет чайлдфри? Это менеджмент и маркетинг, чисто экономическая подоплека. Когда семья живет вместе, им нужна одна квартира, одна машина, одна стиральная машина. Большому бизнесу выгодно, чтобы не было этого «вместе». Бизнесу выгодно, чтобы они жили в разных квартирах, купили две разные машины, две разные стиральные машины и так далее. Это обеспечивает продажи. Это страшно, когда большие деньги начинают вмешиваться в самое сокровенное и прекрасное — рождение детей», — отметила Третьякова.

Кроме того, телеведущая заявила, что негативно относится к пропаганде абортов. По ее словам, такое сложное решение должны принимать два человека: мать и отец ребенка. Врачи и социальная поддержка могут подключиться к ним. В России, считает Третьякова, созданы условия для поддержки детства и материнства, в том числе хорошее медицинское обслуживания и доступный транспорт для женщин. Просто в какой-то момент западные ценности едва не захлестнули российскую молодежь, пояснила она.

«Самая главная мысль, которую я хочу донести, любая пропаганда — это насилие и подстрекательство к чему-то. Одно дело, когда человек сильный и цельный, он не поддается на это. Но ведь не все люди такие. Мы можем прийти к страшным последствиям», — заявила Третьякова.

По ее словам, нести в массы нужно семейные ценности. Говорить о том, что женщина-мать — это прекрасно.

«Я только за пропаганду семейных ценностей: мама, папа, детки. Они счастливы вместе», — заключила телеведущая.

Ранее заслуженный артист РФ Алексей Огурцов заявил, что дети-квадроберы были рождены без большой любви.

*экстремистская организация, запрещенная в РФ