«У родителей с головой неправильно»: заслуженный артист России рассказал, как появляются квадроберы

В беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» актер подчеркнул, что негативно относится к таким движениям, как квадроберство и хоббихорсинг («езда» на деревянной палке с лошадиной головой). Огурцов назвал подобные явления «пакостью», распространение которой общество не должно допустить. По его словам, в том, что дети ассоциируют себя с кошками или собаками, виноваты родители.

«Эти дети рождены, наверное, без большой любви — лишь бы числились у них (у родителей, — прим. ред.) дети. Я считаю, что таких людей нужно не только лишать родительских прав, но и жестко наказывать. Это недопустимо, это что-то у родителей с головой неправильно. Они поддерживают такие увлечения, они не разрешают иметь дома кошек, собак, — это очень злые люди. Я уже смотрел: 90% тех, кто занимается подобным, даже попугайчиков, даже аквариума дома не имеют», — отметил Огурцов.

Родители квадроберов жалеют на детей времени и средств, считает актер. По его словам, взрослые должны заинтересовать детей музыкальной школой, спортивной секцией, искусством, культурой, чтобы ребенок мог рисовать, бегать или заниматься настоящим конным спортом.

Ранее певец Юрий Лоза также негативно высказался о квадроберах и заявил, что «назад к обезьянам не стоит возвращаться».