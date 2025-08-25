Тепло вернется: прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделю с 26 по 29 августа

На неделе с 26 по 29 августа в Москве и Московской области ожидается небольшое потепление, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

Эксперт отметил, что во вторник ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой дождь.

«В столице ночью +8…+10, днем +15…+17 градусов. По области ночью +5…+10, днем +13…+18 градусов. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду сохранится облачность с прояснениями, а ночью также ожидается небольшой дождь.

«Ночью в Москве +8…+10, днем +16…+18 градусов. Днем также ожидается дождь. В Подмосковье ночью +5…+10, днем +13…+18 градусов. Ветер юго-западный, западный, 5-10 метров в секунду. Ночью и утром по области местами возможен туман», — добавил Ильин.

В четверг, 28 августа, облачно с прояснениями и преимущественно без осадков.

«Температура ночью в столице +8…+10, днем +18…+19 градусов. По области ночью +5…+10, днем +15…+20 градусов. Ветер юго-западный, западный, 6-11 метров в секунду. Ночью и утром также возможен туман», — подчеркнул синоптик.

Фото: [ медиасток.рф ]

В пятницу переменная облачность и без осадков. Температура ночью +6…+11, днем +17...+22. Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление

Давление в течение недели будет как повышаться, так и понижаться. Во вторник показатели будут ниже нормы — 742 мм ртутного столба, в среду — 745 мм ртутного столба. В четверг показатели также будут ниже нормы — 749 мм ртутного столба, а в пятницу опустятся до 745 мм ртутного столба, но окажутся немного выше нормы.

Пониженное атмосферное давление способно негативно отразиться на самочувствии диабетиков, гипотоников и лиц, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В таких случаях могут наблюдаться одышка, нарушения сердечного ритма, общая слабость, повышенная тревожность и затруднения с концентрацией внимания.

В свою очередь, повышенное атмосферное давление представляет опасность для гипертоников, людей с метаболическими нарушениями, а также для тех, кто пережил инсульт или инфаркт. Резкие колебания атмосферного давления способны провоцировать обострение хронических заболеваний и вызывать общее ухудшение самочувствия у людей, чувствительных к изменениям погоды.

Ранее синоптики рассказали, каким будет сентябрь в Москве и Подмосковье.