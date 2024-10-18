Тепло вернется: стал известен прогноз погоды в Москве и области на выходные

Облачная погода без осадков ожидается в Москве и Подмосковье на выходных 19 и 20 октября. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозу эксперта, в субботу в столице переменная облачность и без осадков.

«Температура ночью -3…-1 градус, днем +8…+10 градусов. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду. В области ночью -5…0, а днем +5…+10 градусов», — поделился синоптик с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В воскресенье в Москве сохранится переменная облачность и погода без осадков.

«В ночное время +3…+5 градусов, днем +8…+10. В регионе ночью от 0 до +5 градусов, а в дневное время +6…+11. Ветер северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду», — отметил Ильин.

В первый рабочий день следующей недели, 21 октября, также ожидается переменная облачность. Осадков не будет, подчеркнул синоптик. Днем температура воздуха +7…+12 градусов, ночью 0…+5 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.

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