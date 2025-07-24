«Терли свинки друг другу спинки»: в Москве открылось кафе с ручными мини-пигами — где пообщаться с хрюшками и капибарами

Погладить капибару, обнять поросенка и оказаться в волшебной хижине — легко даже в центре Москвы. В столице открылось антикафе с мини-пигами, видимо, на фоне популярности песни «Терли свинки друг другу спинки» в соцсетях. Однако ресторанный бизнес удивляет не только хрюшками — интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказывает о пяти самых необычных заведениях Москвы.

Кафе с хрюшками

В Москве появилось антикафе с мини-пигами «Скажи Хрю!». Посетители отмечают стильный дизайн помещения, вкусные полезные десерты и отличный уход за животными. Сами хрюшки, по словам гостей, очень общительные и добрые. Несмотря на всю прелесть, вход в заведение платный: взрослый билет — 2 тыс. рублей, детский до 12 лет — 1 тыс. рублей. Кафе расположено по адресу: проспект Вернадского, д. 11/19.

Капибара-кафе

Посмотреть и даже потрогать редких в России животных — капибар — можно в кафе Cafebara. Вход осуществляется строго по предварительной записи, а один сеанс рассчитан максимум на четыре человека. К посещению допускаются дети старше 6 лет.

Один сеанс знакомства с капибарой стоит 1,5 тыс. рублей с человека. В выходные и праздничные дни — 1,8 тыс. рублей. Продолжительность — 30 минут. Расположено кафе с капибарами по адресу: проезд Шелихова, д. 2.

Фото: [ istockphoto.com ]

Березы и сгоревшая изба

Необычное заведение «Слезы березы» расположено на ул. Бауманская, д. 15. «Слезы» располагаются на двух этажах, где разворачивается настоящее интерьерное произведение искусства: вместо кресел установлены ванные, встроенный в стену балкон похож на скворечник, ковры снабжены вырастающими из них пивными кранами, стволы берез продолжают свое существование, а борщевик выступает символом русской природы.

Здесь можно увидеть обломки стен, потрескавшуюся штукатурку на потолке и хрустальные люстры с лепниной. Центром заведения является барная зона, оформленная как сгоревшая изба.

Фото: [ 2ГИС ]

Магия и головы оленей

Паб «Дом, в котором» олицетворяет известный роман писательницы Мариам Петросян о доме-интернате. Место похоже на волшебную хижину, которую держит большое старое дерево. Светильники заключены в клетки, а на стенах расположены головы оленей. Кроме того, в помещении продуманы все детали, разглядывать которые можно долго время. Адрес волшебной хижины: ул. Покровка, д. 14/2, стр. 3.

Фото: [ Яндекс.Карты ]

Мир Какаду

В антикафе «Мир Какаду» можно сфотографироваться с попугаями, потрогать их, а также посетить различные мастер-классы, лекции и мероприятия. Птицы дружелюбны и очень любят внимание гостей. Детей до 14 лет пропускают в кафе только в сопровождении взрослого. С собой нельзя брать напитки и еду.

Входной билет стоит 450 рублей (клубная карта), а поминутная оплата осуществляется по тарифу 14 рублей за минуту. Адрес: Большой Толмачевский переулок, д. 4, стр. 1.

Фото: [ istockphoto.com ]

Ранее стало известно, что на «Авито» в Москве предлагают «кошку на удаленке» за 500 рублей.