В пригороде Мадрида, Посуэло-де-Аларкон, 21 мая был застрелен бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, сообщает испанская радиостанция Cadena SER. Как произошло убийство и какие отношения были у Портнова с нынешней властью на Украине — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как произошло убийство

Как передает испанская газета El Pais, нападение произошло около 9:15 утра, когда Портнов высаживал своих детей у ворот школы.

«Он собирался сесть в "Мерседес", когда к нему приблизились двое или трое нападавших и произвели пять выстрелов, по меньшей мере три из которых попали ему в голову», — пишет газета.

Полиция подтвердила РИА Новости эту информацию, добавив, что сведениями о преступниках пока не располагает. Депутат ГД РФ Евгений Ревенко заявил телеграм-каналу SHOT, что «нынешний киевский режим устраняет неугодных себе», назвав убийство в Испании «терроризмом на государственном уровне».

Кто такой Андрей Портнов

Портнов работал в качестве заместителя главы администрации президента Украины при Викторе Януковиче с 2010 по 2014 год. В этой должности он курировал вопросы судебной реформы и судоустройства.

После Евромайдана, который на Украине называют «революцией достоинства», в феврале 2014 года Портнов покинул страну, сначала переехав в Россию, а затем в Турцию. В 2015 году Европейский Союз снял с него санкции, признав их наложение необоснованным.

В мае 2019 года, после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, Портнов вернулся на Украину. Он активно критиковал пятого президента Петра Порошенко, подавая против него многочисленные заявления в Государственное бюро расследований. По словам бывшего депутата Верховной рады Килинкарова, с подачи Портнова было возбуждено свыше 40 уголовных дел против Порошенко, пишет РИА Новости.

В июне 2022 года Портнов снова покинул Украину, выехав в Венгрию. До своей гибели он проживал в Испании, где продолжал заниматься юридической деятельностью.

Военный эксперт из Луганска Виталий Киселев в беседе с ТАСС выразил мнение, что Портнов мог претендовать на пост президента Украины на возможных выборах, из-за чего его и могли убить. Также он предположил, что бывший советник экс-президента Януковича мог мешать действующему киевскому режиму.

Ранее стало известно, кем на самом деле являются Зеленский и Порошенко.