Тишина на Walking Street: почему в Паттайе внезапно остановилась ночная жизнь и что делали вместо этого туристы

Знаменитая ночная жизнь тайской Паттайи неожиданно замерла накануне всеобщих выборов. В связи с досрочным голосованием 1 февраля на курорте вступил в силу временный запрет на продажу алкоголя и были закрыты бары и клубы.

Как отмечают местные СМИ, эта вынужденная пауза заставила туристов искать альтернативы. Главной точкой притяжения стал городской пляж, куда переместились как гости курорта, так и местные жители. Предприимчивые торговцы быстро сориентировались, предлагая в аренду стулья и коврики для вечернего отдыха. Однако власти предупредили, что подобные ограничения повторятся: заведения закроются 7 февраля с 18:00, а 8 февраля, в день выборов, запрет будет действовать полные сутки.

Несмотря на временные неудобства, Паттайя предлагает гостям множество других возможностей для отдыха — от посещения знаменитых храмов и тропических садов до семейных аквапарков и богатой гастрономической сцены.

