Apple хочет отказаться от ежегодного цикла выпуска iPhone

Корпорация Apple готовится к кардинальному пересмотру графика выпуска своих смартфонов, что может прервать более чем десятилетнюю традицию. Согласно данным авторитетного издания MacRumors, выход базовой модели iPhone 18 может быть отложен до весны 2027 года.

В компании пояснили, что это станет частью новой стратегии компании, направленной на увеличение жизненного цикла стандартных iPhone до 18 месяцев. Такой шаг является ответом на многолетнюю критику рынка, отмечавшего, что жесткий годовой цикл обновлений зачастую приносит незначительные изменения, обесценивая предыдущие модели.

В рамках нового подхода анонсы будут разделены: флагманские Pro-версии, включая ожидаемый складной iPhone, сохранят осенний релиз, а массовые модели перейдут на весенний цикл.

Таким образом, осенью 2026 года новинками представят только iPhone 18 Pro, Pro Max и, вероятно, первый складной смартфон-книжку. Год станет первым без нового поколения стандартного iPhone, и модель iPhone 17 сохранит актуальность.

Ранее, весной 2026-го, Apple обновит только бюджетный сегмент, представив iPhone 17e. Эксперты отмечают практическую пользу решения: снижение нагрузки на производство, более четкое позиционирование моделей и выравнивание финансовых показателей между кварталами.

Ранее сообщалось, что Apple больше не выпустит ряд устройств.