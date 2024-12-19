Только не мойте голову: традиции и приметы Амвросимова дня — что можно и нельзя делать 20 декабря

Верующие почитают память святителя Амвросия Медиоланского 20 декабря. Издревле считалось, что День Амвросия непосредственно связан с подготовкой к Рождеству. Что можно и нельзя делать на праздник — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Традиции праздника

Амвросий, служивший епископом в итальянской церкви в IV веке, был известным проповедником и прославился своим талантом складывать гимны. Святитель считается одним из 4 великих латинских учителей церкви. Его авторитет был так силен, что Амвросий Медиоланский мог влиять на решения императора Феодосия Великого. Епископ известен борьбой с язычниками, а также чудесами, которые он совершал своей молитвой.

На Руси в Амвросимов день начинали готовиться к предстоящему Рождеству. Народ стремился сходить в баню, чтобы очистить тело от недугов. Следили и за чистотой мысли, а также старались воздержаться от недобрых поступков и сквернословия. Люди старались не унывать в День Амвросия, иначе плохое настроение могло остаться с ними на 40 дней после.

Традиционно девушки занимались рукоделием в этот период. Для одиноких девиц под запретом было мытье головы. А те, кто уже встретил своего суженного, но не сыграл свадьбу, не должны были расчесывать волосы. Старшие женщины в семье пекли хлеб с маком, чесноком и травами, чтобы привлечь в дом благополучие. Мужчины же занимались мясом.

Праздновать День Амвросия было нельзя далеко от семьи. Также под запретом были стирка, неистовый смех и громкие песни. Делать покупки 20 декабря — не лучшая идея, потому что товары могут оказаться бесполезными.

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Народные приметы

Порывистый восточный ветер принесет холода;

Зимние холода предвещают жаркое лето, а оттепель — к летнему холоду;

Плотный и мокрый снег 20 декабря говорит о дождливом лете, сухой и легкий — сухом;

Облачная погода в Амвросимов день сулит снегопад;

Солнце окружено туманом, значит, надо ждать пургу;

Мальчик, рожденный в этот день, будет мастером на все руки, девочка — истинной рукодельницей.

Именины 20 декабря отмечают Антон, Василий, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Павел, Петр, Сергей.

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