Только не надевайте красные вещи 4 мая: народные приметы в Проклов День

Православные верующие 4 мая вспоминают священномученика Януария и преподобного Прокла, а также отмечает обретение мощей преподобного Феодора Санаксарского. В народе дата известна как Проклов День или Федор-ляльник. Что можно и нельзя делать 4 мая — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Януарий родился в 3-м веке, он был епископом Беневента, города в Кампании, Италия. Святой прославился своей мудростью, милосердием и служением Богу. В эпоху гонений на христиан, устроенных императором Диоклетианом, Януарий открыто проповедовал Евангелие, несмотря на угрозу смерти. Прокл был его ближайшими сподвижником.

В 305 году Януарий и его спутники были арестованы за свою веру. После отказа отречься от Христа, их подвергли жестоким пыткам. Согласно преданию, их бросили в печь, но они остались невредимы. Затем их отдали на растерзание диким зверям, но те не тронули их. В конце концов Януарий и его сподвижники были обезглавлены близ города Поццуоли.

Святые мощи Януария были перенесены в Неаполь, где хранятся в главном соборе города. Чудесное разжижение крови святого Януария считается одним из самых известных христианских чудес. По традиции священники выносят сосуд с засохшей кровью святого, и во время молитвы кровь чудесным образом разжижается, что считается предзнаменованием благополучия для Неаполя и всей Италии.

В этот день верующие молятся святым, прося об исцелении от болезней, защите от бед и укреплении веры. Считается, что нельзя ссориться, ругать погоду и носить одежду красного цвета, чтобы не привлечь нечисть. Также 4 мая не принято оставлять одних младенцев и маленьких детей, чтобы защитить их от нечистой силы.

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Приметы

Если черемуха в этот день начала цвести — будет жаркое и засушливое лето;

Волосы на голове отсырели, стали мягче — к дождю;

Звезды сильно мерцали ночью, а утром появились тучи — к грозе в полдень;

Если мелкий дождик идет медленно — будет затяжное ненастье;

Много цветов на черемухе — к мокрому лету;

Зацветают ольха и береза — появляются сморчки и строчки;

Много щавеля — к теплой и снежной зиме;

Первый гром гулкий и сильный — к богатому урожаю хлеба;

Нельзя с кем-либо ссориться и ругать погоду;

Нужно помогать любому просящему и проводить день с добрыми мыслями;

Нельзя надевать одежду красного цвета, так как он привлекает нечисть, которая может заразить негативными эмоциями;

Лучше не оставлять без присмотра младенцев и маленьких детей, чтобы нечистая сила не привела к несчастному случаю;

Необходимо исключить прогулки под дождем, так как он опасен тяжелыми болезнями.

Именины в этот день празднуют: Александр, Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Теодор, Федор, Яков, Ян.

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