Томограф есть, но не включают: жительница Сарапула пожаловалась на мертвое оборудование в новой поликлинике

В Удмуртии разгорелся скандал вокруг новой четырехэтажной поликлиники в Сарапуле, открытой в середине декабря с большой помпой. Местная жительница Светлана Б. пожаловалась в соцсетях, что обещанного обследования в одном месте не получается — большая часть тяжелого оборудования попросту не работает.

Свой гневный пост женщина оставила под анонсом прямой линии мэра Виктора Шестакова во «ВКонтакте». Она перечислила, что в поликлинике невозможно сделать флюорографию, маммографию, компьютерную томографию и МРТ — то есть те виды диагностики, ради которых люди обычно и приходят в современные медучреждения.

В Министерстве здравоохранения Удмуртии оперативно отреагировали на обращение. Чиновники пояснили, что ввод в эксплуатацию тяжелой медицинской техники — процесс небыстрый и многоэтапный. Он включает не только монтаж, но и лицензирование, и оформление целого пакета разрешительной документации. В данный момент, как сообщили в ведомстве, как раз идет подготовка необходимых бумаг для запуска отделения рентгенологии и томографии.

При этом в министерстве подчеркнули, что само оборудование в поликлинику поставлено — более 4 тысяч единиц различной медтехники. Вопрос лишь в том, когда оно начнет работать на благо пациентов.

Что уже работает

Напомним, новая поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену и должна существенно разгрузить систему здравоохранения Сарапула. В учреждении развернуты 15 терапевтических участков, центр амбулаторной онкологической помощи, инфекционное отделение и отделение медицинской реабилитации. Обслуживает поликлиника 12 терапевтических участков с охватом более 23 тысяч жителей города.

Однако, судя по жалобе, пока пациенты не могут в полной мере воспользоваться всеми преимуществами нового медучреждения. Без работающей диагностики даже самая современная поликлиника превращается в красивую, но малополезную коробку.

Ранее сообщалось, что Олег Костин осудил идею лечить только трудоспособных диабетиков.