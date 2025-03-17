Топ-4 самых распространенных мошеннических схем по аренде или покупке недвижимости — разбор эксперта

Многие люди в жизни хотя бы раз сталкивались с мошенниками при покупке или аренде недвижимости. Таких мошеннических схем существует много, и, как бы ни совершенствовалось законодательство, устранить некоторые пробелы оно не в силах. Подробнее о самых популярных хитростях мошенников интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Задаток при покупке

Самая простая и «безобидная» схема, по словам эксперта, — внесение задатка. Например, покупатель видит квартиру по очень привлекательной цене.

«Ему не показывают документы и, может быть, даже сам объект, а говорят, что надо срочно внести задаток, чтобы объект не ушел. Обычно это не очень большая сумма. Покупатель охотно соглашается, чтобы не упустить выгодное предложение, и вносит задаток. Но задаток — это не аванс: он не возвращается в случае, если покупатель отказывается от сделки. Естественно, продавцы делают все, чтобы покупатель в итоге отказался», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

У объекта могут быть проблемы с документами, там могут оказаться люди, имеющие право пожизненного пользования, квартира может оказаться в очень плохом состоянии и так далее.

«Таким образом, покупатель теряет сумму задатка, а продавцы принимают его от следующего. Это абсолютно легальная схема, и если в результате вы понесете убытки, то винить остается только себя. Чтобы не попасться на такую схему, перед тем как внести задаток, необходимо все тщательно проверить и осмотреть сам объект и только после того, как вас полностью все устраивает, вносить деньги», — добавил Гусятников.

Доверенность

Еще один способ — сделка по доверенности, когда квартиру продает не сам собственник, а кто-то за него, пояснил эксперт.

«Такие сделки относятся к рискованным, потому что, если потом объявится собственник и будет утверждать, что ничего не знает о доверенности и квартиру не продавал, решать этот вопрос придется в суде. Чаще всего суды встают на сторону собственника, и покупатель теряет и деньги, и квартиру. Сам собственник может быть замешан в такой схеме, а может тоже быть жертвой мошенников», — подчеркнул специалист.

Фото: [ freepik.com ]

Чтобы максимально защититься, эксперт советует не приобретать объекты недвижимости по доверенности вообще.

«Например, сейчас не так редко встречаются случаи, когда квартиру продают люди, которые не живут в России, но в подавляющем большинстве случаев собственник согласен прилететь на сделку. Если вы все же хотите приобрести объект по доверенности, документы надо проверять очень тщательно и привлекать для этого юристов. Первое, что надо сделать, — установить, является ли доверенность настоящей и не отозвана ли она на момент сделки», — пояснил Гусятников.

Внезапные родственники

Третий способ — внезапные родственники. Такое может случиться, если приобретается недвижимость, полученная по наследству или в результате приватизации.

«Вы покупаете квартиру, живете в ней какое-то время, а потом выясняется, что на нее появляются другие претенденты. Такие вопросы тоже решаются в суде, и судебная практика здесь неоднозначна. Если покупатель не будет признан добросовестным, то он лишится вновь приобретенного жилья. Здесь играет роль большое количество нюансов», — отметил эксперт.

Пример из практики: женщина приобрела двухкомнатную квартиру у бабушки, которая досталась ей в результате приватизации. Она сделала там ремонт и счастливо прожила 2 года, после чего на пороге появился мужчина, который утверждал, что это его дом и он никуда не уйдет. Мужчина обратился в суд, и выяснилось, что это внук той самой бабушки, который был выписан из неприватизированной на тот момент квартиры по заочному решению суда.

«Он легко доказал, что не знал об этом, поэтому приватизацию признали незаконной. Мужчину прописали в квартире, а покупательница потеряла на нее все права. Чтобы такого избежать, необходимо очень тщательно проверять историю квартиры от самого основания. Если бы женщина перед покупкой обратилась к опытному юристу, он бы сразу увидел заочное решение суда и посоветовал такой объект не покупать», — продолжил Гусятников.

Мошенничество при аренде

Самый распространенный вариант мошенничества при аренде — когда человек покупает информационные услуги. Он обращается в агентство, где за деньги ему дают список адресов и телефонов якобы собственников, и он должен самостоятельно с ними связываться.

«Стоит ли говорить о том, что указанные телефоны никогда не отвечают? На эту уловку, наверное, попадались более 90% приезжих в крупные города. Что делать, чтобы защититься? Никогда не рассматривать подобные предложения», — отметил эксперт.

Фото: [ freepik.com ]

Второй самый распространенный вариант — когда квартиру сдает не сам собственник.

«При найме жилой недвижимости далеко не все заключают договор и даже проверяют документы, и очень зря. Как правило, люди снимают жилье, отдают деньги, начинают раскладывать вещи, и тут на пороге появляется хозяин, который требует покинуть помещение, потому что он ничего не сдавал. Как защититься? Всегда проверять, кто сдает вам жилье», — добавил Гусятников.

Для этого, продолжил он, необходимо попросить выписку из ЕГРН и паспорт и сверить данные. Если у квартиры несколько собственников, то они должны либо все подписывать договор, либо у одного из них должна быть доверенность от остальных.

«Вообще, если у вас на руках нет договора, разрешить любую спорную ситуацию будет невозможно, поэтому всегда заключайте его. Если вам отказывают — ищите другой объект, каким бы привлекательными ни были условия. Но один из главных признаков мошенничества — заниженная цена. Она может быть чуть ниже рыночной, если собственнику действительно надо быстро продать или сдать объект, но когда она на 15–20% и более ниже рынка — это серьезный повод задуматься», — заключил эксперт.

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