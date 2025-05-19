Всего пара часов езды: топ-5 городов для путешествия на июньские выходные из Москвы

Москвичи все чаще выбирают короткие поездки на выходные по близлежащим городам. Это возможность отвлечься от суеты мегаполиса, познакомиться с историей и культурой регионов, а также попробовать местную кухню. Эксперты сервиса «Яндекс Путешествия» составили для интернет-издания «Подмосковье сегодня» подборку городов для короткого путешествия из Москвы на праздничных выходных с 12 по 15 июня.

Суздаль

Город-музей под открытым небом, где практически каждый дом — памятник архитектуры. Туристы приезжают сюда за атмосферой неспешного уездного городка, прогулками по деревянным мосткам и пасторальным пейзажам. Здесь стоит посетить Спасо-Евфимиев монастырь, Музей деревянного зодчества, а также попробовать фермерские сыры и медовуху.

Фото: [ Яндекс.Карты ]

Город прославился в том числе из-за своего антуражного фестиваля «‎День огурца», в программу которого входят выступления народных ансамблей, мастер-классы и конкурсы. Благодаря росту туристического спроса теперь в Суздале можно посетить и «‎День помидора», где полно не менее интересных развлечений.

Средняя цена за ночь в местном отеле: 12,4 тыс. рублей.

Сергиев Посад

Сердце православной России и часть Золотого кольца. В городе можно посетить Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, монастырь впечатляет своей архитектурой и умиротворяющей атмосферой. Кроме того, здесь можно устроить гастротур по местным трактирам: попробовать монастырскую выпечку, строганину из северных рыб, гороховый кисель. Рекомендуется прогуляться по набережной реки Кончуры и заглянуть в Музей игрушки.

Средняя стоимость одной ночи в отеле: 5,1 тыс. рублей.

Фото: [ медиасток.рф ]

Тула

Тула — город с богатым индустриальным и культурным прошлым. Музей оружия с панорамой «Оборона Тулы» впечатлит своим разнообразием экспонатов и богатыми коллекциями. «Ясная Поляна» в прошлом принадлежала роду Льва Толстого, а сейчас стала интерактивным музеем, где проходят не только исторические выставки, но и кинопоказы, спектакли и даже велоэкскурсии. А еще Тула славится гастрономией — пастила, пряники, самоварные чаепития и новые кафе на реконструированных набережных реки Упа.

Средняя стоимость одной ночи в отеле: 7,6 тыс. рублей.

Фото: [ Яндекс.Карты ]

Калуга

Город давно стал центром космического туризма и арт-проектов. В Калуге находится Государственный музей истории космонавтики имени Циолковского — с иммерсивными выставками и ракетами под открытым небом. Город удивит любителей гастрономии: локальные сыроварни, кофейни и рестораны с авторской кухней активно развивают гастро-сцену. А любителям природы — экотропы и сплавы по Оке.

Средняя стоимость одной ночи в отеле: 6,2 тыс. рублей.

Фото: [ gmik.ru ]

Рязань

Город древних легенд и народных промыслов. Главная туристическая точка — Рязанский кремль с панорамными видами на Оку и древними храмами. Стоит посетить Музей воздушно-десантных войск и окунуться в героическое прошлое. Туристы едут сюда за аутентичными деревнями, глиняной керамикой и вкуснейшими пирогами в местных пекарнях.

Средняя стоимость одной ночи в отеле: 6,2 тыс. рублей.

Фото: [ Яндекс.Карты ]

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