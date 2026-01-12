Топ-5 ожидаемых новинок-2026: список от ведущих дилеров, куда вошли Voyah Taishan, Omoda C3 и другие

Аналитическое агентство « Автостат » на основе мнений ведущих дилеров представило прогноз ключевых автомобильных новинок, которые пополнят российский рынок в 2026 году. Среди самых ожидаемых — кроссоверы и SUV от новых и уже знакомых брендов, чей успех будет зависеть от локализации и цены.

Согласно комментарию Ильи Петрова, директора розничных продаж АГ «Авилон», в наступившем году российским покупателям представят свои модели марки Omoda, Jaecoo, Tenet, а также ожидается появление автомобилей суббренда Deepal от китайской компании Changan. Эксперт подчеркнул, что коммерческий успех этих марок будет напрямую зависеть от степени локализации их производства в России, установленной розничной цены и способности точно угадать потребительский спрос.

Как отметил коммерческий директор сети «Прагматика» Александр Шапринский, доминирующим сегментом останутся кроссоверы и внедорожники (SUV), доля которых в 2025 году превысила 70% от всех продаж. Поэтому одним из центральных событий года, по его мнению, может стать выход на рынок отечественного кроссовера Lada Azimut.

Директор департамента продаж «Рольф» Николай Иванов среди наиболее перспективных новинок выделил локализованный кроссовер Voyah Taishan, Omoda C3 и новый кроссовер от бренда Exlantix. Он констатировал, что актуальный тренд заключается не в сокращении, а в постоянном расширении модельного ряда, доступного российским автолюбителям, и эта тенденция сохранится в обозримом будущем.

Ранее сообщалось, что в России в 2026 году продолжится рекордный рост цен на услуги автосервисов.