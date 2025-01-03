Топ-7 отелей Подмосковья с камином: где отдохнуть по-новогоднему

Провести новогодние каникулы, сидя перед камином с чашкой горячего чая в руках, — мечта многих. Осуществить ее, на самом деле, просто. Топ-7 отелей Московской области, где можно погреться у огня, — по версии редакции интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Загородный клуб «Солярис»

Обширная территория для прогулок позволит насладиться общением с природой гостям загородного клуба «Солярис». Здесь расположены гостиница, тематические площадки для активного отдыха и коттеджы с камином, которые можно бронировать на компанию. Отдых в самом маленьком из коттеджей, куда может заселиться компания из 10 человек, обойдется в 14 тысяч рублей за сутки.

Адрес: Московская область, Мытищинский район, поселок Нагорное, улица Вербная, 19.

Фото: [ Загородный клуб «Солярис» ]

«Усадьба охотника»

Загородный пятизвездочный отель «Усадьба охотника» подготовил для гостей три праздничных заезда и уникальную развлекательную программу на новогодних праздниках. Большая компания может заселиться в коттедж, а романтические каникулы можно провести в отеле в неоклассическом стиле, на первом этаже которого находится камин. Стоимость проживания в номере вместимостью до шести человек на каникулах превышает 30 тысяч рублей за сутки.

Адрес: Московская область, городской округ Клин, деревня Денисово.

Фото: [ vk.com/Усадьба охотника ]

Отель «Бельведер»

Гостям отеля «Бельведер» доступен номер полулюкс с дровяным камином. Комплекс находится в живописном месте на берегу реки Пахры. На территории отеля можно устроить барбекю или расслабиться в бане, вкусно поужинать можно в ресторане домашней кухни.

Адрес: Московская область, Раменский район, деревня Малое Саврасово, 17А.

Фото: [ Усадьба Бельведер ]

«Баня-дом Мишуткино»

На новогодних каникулах москвичи могут отдохнуть в доме с русской баней на дровах из алтайского кедра. Создатели «Бани-дома Мишуткино» предлагают гостям дачу со всеми удобствами, где также можно погреться у огня холодными зимними вечерами. За такие каникулы придется заплатить 25 тысяч рублей за сутки.

Адрес: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, деревня Мишуткино.

«Истра Holiday»

Загородный отель «Истра Holiday» находится в окружении леса на берегу Истринского водохранилища. Гостям доступны SPA-центр, уютные номера, коттеджи и таунхаусы. В коттедже класса «Люкс» расположен камин, отдохнуть здесь на новогодних каникулах можно за 30 тысяч рублей за сутки.

Адрес: Московская область, городской округ Солнечногорск, деревня Трусово, база отдыха «Березки», 19.

Фото: [ Загородный отель «Истра Holiday» ]

«Золотая семерка»

Гостиница «Золотая семерка» предлагает гостям 20 комфортных номеров на выбор, фитнес-зал, хамам и сауну. Отдохнуть перед камином здесь можно в ресторане. Стоимость размещения начинается от 3,3 тысячи рублей за сутки.

Адрес: Московская область, городской округ Домодедово, деревня Семивраги, улица Новые Семивраги, 2а.

Фото: [ Гостиница «Золотая семерка» ]

«Величъ Country Club»

Гости загородного отеля «Величъ Country Club» могут не только расслабиться в каминном зале, но и заняться спортом на теннисном корте, в тренажерном зале или на групповых занятиях, поплавать в 25-метровом бассейне и перезагрузиться в SPA. Отдых в отеле на новогодних праздниках обойдется от 13 тысяч рублей за сутки.

Адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Супонево, квартал ГП-1, 190.

Фото: [ vk.com/Величъ Сountry Club ]

Ранее стало известно, что кофе в 2025 году может подорожать на 50%.