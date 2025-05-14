Топ лучших универсальных удобрений для огорода

С началом сезона пересадки рассады в грунт многие садоводы задумываются о подкормке своих растений. Сейчас на полках магазинов можно найти универсальные удобрения, которые подойдут практически любому растению, но несмотря на их универсальность, есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать. Подробнее об этом и о лучших вариантах универсальных удобрений интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала садовод Надежда Кашнова.

Удобрения по особенностям почвы

По словам эксперта, универсальные удобрения обычно содержат сбалансированное количество основных макроэлементов — азота, фосфора и калия.

«Эти элементы необходимы растениям в различных фазах их роста. Азот способствует развитию зеленой массы, фосфор улучшает корневую систему и способствует цветению, а калий укрепляет растения и повышает их устойчивость к заболеваниям», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, при выборе универсальных удобрений важно учитывать специфику почвы на даче.

Фото: [ istockphoto.com ]

«Например, если почва бедна определенными микроэлементами, можно выбрать удобрения, дополненные кальцием, магнием или сульфуратом. Это поможет улучшить общее состояние растений. Стоит обратить внимание и на формы удобрений. Существуют как минеральные, так и органические универсальные удобрения», — добавила садовод.

Минеральные удобрения, продолжила она, действуют быстрее и более предсказуемо, тогда как органические могут улучшить структуру почвы и способствовать ее оздоровлению в долгосрочной перспективе.

«Также следует учитывать время внесения удобрений. Некоторые из них лучше применять весной во время активного роста, а другие — осенью или в период цветения, чтобы поддержать растения в нужный момент», — подчеркнула эксперт.

Топ лучших удобрений для огорода

Среди однокомпонентных минеральных удобрений эксперт выделяет мочевину и сульфат калия.

«Мочевина — самый дешевый и эффективный вариант. Ее рекомендуется применять на переувлажненных почвах и не следует использовать ранней весной, когда температура воздуха еще низкая. Сульфат калия поможет при выращивании капусты, перцев, баклажанов и огурцов, однако не подходит для кислых почв», — отметила садовод.

Из комплексных минеральных удобрений следует выделить двойной суперфосфат и монофосфат калия, а также аммофос.

«Суперфосфат необходим для плодовых, ягодных культур, а также огурцов, томатов, тыквы, моркови и капуста. Он способствует развитию корневой системы и стимулирует цветение. А монофосфат калия помогает растениям быстро восстановиться после пересадки и экстренно исключить дефицит калия, однако он быстро растворяется при внесении в почву», — продолжила эксперт.

Наиболее популярными органическими удобрениями для огорода, по словам садовода, являются куриный помет и конский навоз.

Фото: [ istockphoto.com ]

«Это экологичный вариант, который не сильно влияет на кислотность почвы, имеет богатый состав элементов, быстро действует, но не подходит для подкормки лука, чеснока, редиса и зелени. Кроме того, сложно рассчитать дозировку, в связи с чем легко перекормить растение», — пояснила эксперт.

Конский навоз в качестве удобрения способствует восстановлению плодородия почвы и улучшает ее структуру, добавила она.

«Отлично подходит для тыквы, томатов, капусты и картофеля, однако важно понимать, что необходимо время на разложение, так как свежий навоз вносить в почву малоэффективно и опасно для растений ожогами. Минусом этого варианта также является возможное наличие инфекций», — заключила садовод.

Ранее юрист объяснил, что будет, если сорвать сирень в Подмосковье.