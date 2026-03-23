Toyota готовит гибридный суперкар GR GT с V8 мощностью 641 л.с.

Компания Toyota готовит к запуску новый гибридный суперкар GR GT, который уже сравнивают с легендарными моделями бренда — 2000GT и Lexus LFA, пишет портал 110km.ru.

Автомобиль построен на алюминиевой раме, а кузовные панели выполнены из углепластика. Гибридная силовая установка развивает 641 лошадиную силу. Для водителя предусмотрены четыре режима движения: Custom, Normal, Sport и Track.

Отмечается, что последние рендеры от дизайнера Брайана Кима показали неожиданный облик машины. Новая передняя часть и ярко-красная окраска вызвали бурю обсуждений среди поклонников марки. Многие сравнивают GR GT с «Бэтмобилем», но с ярким, вызывающим акцентом.

Запуск серийной версии намечен на 2027 год. Ожидается не только дорожная модификация, но и гоночные версии для серии GT3. В ближайшие годы линейку Toyota пополнят и другие спортивные модели — GR Celica и GR MR2.

Одновременно с этим Toyota продолжает расширять премиальный бренд Century, бросая вызов Bentley, Rolls-Royce и Mercedes-Maybach. GR GT становится символом новой стратегии компании, ориентированной на гибридные технологии и смелый дизайн.

