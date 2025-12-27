Toyota планирует вывести на внутренний рынок три модели, производимые в США

Японский автомобильный гигант Toyota рассматривает возможность «обратного импорта» — вывода на внутренний рынок Японии трех ключевых моделей, которые производятся исключительно на заводах в Соединенных Штатах. Как сообщает Nikkei Shimbun и подтверждает официальное заявление компании, в 2026 году японские покупатели смогут приобрести пикап Tundra, кроссовер Highlander и седан Camry американской сборки.

Это решение носит символичный характер для каждой модели. Седан Toyota Camry, чьи продажи в Японии были полностью прекращены в 2023 году из-за падения спроса на этот класс, возвращается на родину, но уже в качестве «американца». В США Camry остается одной из самых популярных иномарок.

Кроссовер Toyota Highlander вернется на японский рынок под своим историческим для страны названием Kluger, под которым он продавался до 2007 года. Компания рассчитывает, что семиместный автомобиль, произведенный в США, составит конкуренцию минивэнам на волне растущего интереса к большим кроссоверам.

Самой неожиданной новинкой станет полноразмерный пикап Toyota Tundra — квинтэссенция американской автомобильной культуры. Несмотря на нишевый характер такого автомобиля для японских дорог, Toyota видит в нем потенциал для привлечения покупателей, ценящих практичность и яркий дизайн. Окончательные спецификации, цены и каналы дистрибуции будут объявлены ближе к запланированной дате старта продаж в 2026 году.

