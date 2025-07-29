Традиции против контента для соцсетей: какой чай выбирают бумеры, миллениалы и зумеры

Чай — это не просто напиток, а часть культурного кода, традиций и даже повседневных ритуалов разных поколений. Бумеры, миллениалы и зуммеры подходят к его выбору совершенно по-разному. Подробнее о выборе поколений интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала бренд-менеджер Ahmad Tea в России Дарья Царик.

Эксперт отметила, что для бумеров, родившихся в 1946-1964 годах, чай — это прежде всего традиция.

«Согласно внутренним данным Ahmad Tea, цейлонский и ассамский чаи остаются безусловными фаворитами — их выбирают 68% бумеров, в то время как экзотическая матча набирает лишь 4% популярности в этой возрастной группе. Единственное исключение — Эрл Грей, который занимает особое место в их сердцах: каждая третья покупка бумеров приходится именно на этот ароматизированный сорт», — пояснила Царик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Данное предпочтение можно объяснить привычкой, культурными влияниями и успокаивающим эффектом от употребления знакомого напитка, добавила эксперт.

«Миллениалы, родившиеся в 1981-1996 годах, относятся к чаю как к поводу для гастрономических экспериментов. Их привлекают фруктовые и цветочные композиции, купажи зеленого чая, улуны и матча. Популярность этих чаев среди молодежи часто связана с желанием следить за своим здоровьем. Это поколение обращает внимание на состав: антиоксиданты, органическое происхождение, отсутствие искусственных добавок», — подчеркнула Царик.

Фото: [ freepik.com ]

Порядка 41% миллениалов различают более пяти вкусовых нот в чае (против 12% у старшего поколения).

«Этот сенсорный скачок эксперты связывают с опытом дегустации крафтового кофе. Стоит заметить, что миллениалы выросли в эпоху глобализации, поэтому легко воспринимают экзотические сорта, а также не боятся экспериментировать и пробовать что-то новое, уникальное», — отметила эксперт.

Зумеры, продолжила она, поколение Z, родившиеся после 1997 года, выбирают чай, который вписывается в их динамичный образ жизни.

«Первое, на что они обращают внимание — удобство и скорость, поэтому им подходят пакетированные форматы и холодные чаи в бутылках. Второй фактор, который им важен — экологичность: перерабатываемая упаковка и минималистичный дизайн, который затрачивает меньше краски во время производства», — добавила Царик.

Третий фактор, влияющий на выбор чая — это визуальная эстетика.

«Например, мятный чай с ягодами годжи или розовая матча — это не только вкусный напиток, но и часть контента для социальных сетей. То есть для зумеров чай стал не напитком, а многофункциональным lifestyle-аксессуаром — 68% представителей этого поколения признаются, что выбирают чай исключительно по принципу "удобно, эко, фотогенично"», — заключила эксперт.

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