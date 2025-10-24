Президент США Дональд Трамп проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином 30 октября в Южной Корее, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. Как могут пройти переговоры США и Китая, ожидать ли торговых пошлин в отношении Пекина, и как могут измениться китайско-российские отношения после этой встречи — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как добавила Левитт, встречей с лидером КНР завершится азиатское турне Трампа, включающее посещение Малайзии, Японии и Южной Кореи, где президент США примет участие в саммите АСЕАН. Политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил, что сегодня ни одна встреча политиков железобетонно не проходит.

«У РФ встреча с Трампом в Будапеште слетела и неизвестно насколько. Так что с Си Цзиньпином вся та же история может произойти», — пояснил эксперт.

По словам специалиста, президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин не готовы больше воспринимать «ковбойские» методы Трампа.

«Трамп понимает, что он не такой страшный, как ему хочется. При этом Евросоюз безусловно боится его или изображает, по крайней мере, страх, а Моди, Путин и Си Цзиньпин нет», — выразил мнение эксперт.

Фото: [ сommons.wikimedia/The White House ]

Торговые пошлины для Трампа становятся единственным методом давления, однако и эта условность лишь витает в воздухе, поскольку в ответ китайцы принимают жесткие меры в адрес американцев.

«Он запускает важные процессы управления ситуацией, а в ответ получает жесткую, реальную пошлину на блокировку Китаем импорта/экспорта полиметаллов в США, а китайцы владеют от 70 до 90% ключевых полиметаллов в мире. Маркетинговые технологии Трампа наталкиваются на четкие и понятные ответные меры. Поэтому думаю, что пока это все остается на уровне угроз», — заверил политолог.

И Трампу остается только мирно договариваться с Китаем, Россией и Индией, пояснил специалист. Американский лидер понимает, что просто так повлиять на политику председателя КНР у него не получится.

«Трамп будет давить на тему отношений Китая и России, но разговаривать с Си Цзиньпином способом: “Не помогай своему другу Владимиру” — странно, потому что у китайского лидера такого политического языка нет. Трамп никогда не будет другом Си Цзиньпину, не будет такого, как Си Цзиньпин относится к Владимиру Путину», — заявил он.

Фото: [ сommons.wikimedia/DoD photo by Erin A. Kirk-Cuomo ]

Связано это с тесными культурными и историческими отношениями между РФ и Китаем. И единственная возможность для американского президента — договориться с китайским лидером по определенным сделкам, отметил политолог.

«Поэтому Трамп будет давить на Си Цзиньпина по вопросу сделки с ним: предлагать то, что выгодно Китаю, какие рынки нужно раскрыть, за что надо будет лично извиниться, или поправить риторику. У Си Цзиньпина есть договоренности с Путиным, и он имеет какие-то выгоды в сделке с Россией. Вот если Трамп сделает предложение, от которого Си не сможет отказаться, то тогда можно ожидать изменений», — выразил мнение эксперт.

В частности, Трамп может предложить Си Цзиньпину, что США не будут лезть в африканские проекты Китая и к Венесуэле. При этом китайский лидер не откажется от дружбы с Путиным, а покажет, что Трампу стоит изменить риторику по мировой повестке, в том числе и по России с Украиной, заключил Маркелов.

