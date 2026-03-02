Ракетный удар по Ирану долетел до Волги: как война накрыла отдых и экономику ульяновцев

Обострение военного конфликта на Ближнем Востоке неожиданно сильно ударило по интересам Ульяновской области. После перехода противостояния между Ираном, Израилем и США в открытую фазу под удар попали не только военные объекты, но и гражданская инфраструктура соседних стран, что напрямую коснулось сотен отдыхающих из региона, пишет портал Mosaica.ru ⁠.

В момент начала массированных ракетных атак и ударов дронов по Израилю и американским базам в зоне Персидского залива находились десятки семей из Ульяновска. Основной удар пришелся по туристам в Объединенных Арабских Эмиратах, где сейчас самый разгар высокого сезона.

По информации, полученной от турагентств, только одна компания отправила на отдых в Эмираты около 50 жителей региона. Представители отрасли подтверждают, что связь с отдыхающими поддерживается постоянно. Все они размещены в отелях. Часть туристов продолжает отдыхать по путевкам, другие уже ждут вылета, однако точные сроки возвращения домой пока назвать никто не может — аэропорты Дубая и Абу-Даби закрыты, а небо над зоной конфликта закрыто для гражданской авиации.

В числе заблокированных в Дубае оказался и бывший министр сельского хозяйства региона Александр Чепухин вместе с детьми. По его словам, город в прямом смысле опустел — все отдыхающие вынуждены сидеть по отелям. Чтобы обезопасить семью, во время одной из атак он вывез детей в пустыню к бедуинам. Их вылет был запланирован на 3 марта, но сейчас аэропорты не работают, и дата возвращения остается неизвестной.

Туристическая отрасль региона уже ощутила последствия эскалации. Местные жители перестали покупать путевки в ОАЭ, опасаясь за свою безопасность. Однако, как отмечают в турагентствах, массовых отказов от ранее приобретенных туров пока не наблюдается. Туристы надеются на скорейшее разрешение ситуации, так как направление остается одним из самых популярных у ульяновцев.

Однако последствия конфликта оказались гораздо глубже, чем просто испорченный отпуск. Экономика Ульяновской области также попала под удар. Регион активно развивал торговые связи со странами Персидского залива и Ираном. Незадолго до обострения ульяновская бизнес-делегация посетила Эмираты, Оман и Иран, где были достигнуты договоренности о поставках продовольствия и промышленных товаров.

Товарооборот с Ираном за последний год вырос вдвое, при этом основу экспорта составляли зерновые культуры. Ульяновск позиционировал себя как ключевой логистический хаб проекта «Средняя Волга — Каспийское море — Персидский залив». Планировалось, что грузы пойдут по маршруту через иранские порты Энзели и Ноушехр.

Уже был согласован регулярный грузовой маршрут «Ульяновск — Баку — Астара», а в начале года стороны подтвердили планы запуска постоянного судоходного сообщения для контейнерных перевозок. Как пояснили в региональном центре «Мой бизнес», основная задача недавних визитов заключалась в детальном изучении портов и терминалов для налаживания бесперебойного экспорта и импорта.

Теперь реализация этих амбициозных планов оказалась под большим вопросом. Развитие ситуации в зоне конфликта напрямую повлияет на то, сможет ли Ульяновская область удержать позиции на этом перспективном, но теперь крайне нестабильном рынке.

Ранее политолог Аграновский оценил, когда закончится конфликт на Ближнем Востоке.