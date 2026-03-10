Трамп ищет выход из войны с Ираном: конфликт закончится совсем скоро, или Вьетнам повторится

Война между Ираном, США и Израилем может завершиться в марте. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Ранее в The Wall Street Journal сообщали, что советники американского президента Дональда Трампа в частном порядке призывают его искать план выхода из конфликта с Ираном. Как уточняется, затяжной конфликт может спровоцировать негативную политическую реакцию. Политолог Мезюхо подчеркнул, что после телефонного звонка президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа, который прошел 9 марта, разговоры о желании выйти США из конфликта обрастают реальными политическими месседжами.

«Трамп рассчитывал на легкую прогулку, ввязываясь в войну с Ираном. Но он явно просчитался в организационных вопросах, связанных с подготовкой к этой войне: нехватка боеприпасов, затягивание конфликта и несломленность Ирана. Это проблемы, с которыми столкнулась американская администрация», — пояснил эксперт.

Как отметил специалист, ввязываясь в конфликт, Трамп хотел улучшить свои электоральные показатели на фоне внутриполитической турбулентности, протестного движения и промежуточных выборов в Конгресс США.

«На деле же американское общество в своем большинстве не приняло этот конфликт. Иранская авантюра расколола движение MAGA (Make America Great Again)», — отметил он.

В связи с этим стоит ожидать, что Трамп будет использовать возможности РФ в ближневосточном регионе для выхода из конфликта в роли победителя, заверил политолог. Во время прошедшей в 2025 году 12-дневной войны между странами американскому лидеру удалось преподнести завершение боевых столкновений как собственную победу.

«В этот раз всем будет очевидно, что король голый, подобное объявление будет откровенно притянуто за уши», — считает эксперт.

При этом уже в марте стоит ожидать выхода из конфликтной ситуации, иначе это приведет к непоправимым последствиям для США, прогнозирует политолог.

«Дональд Трамп может попытаться выйти из этого конфликта в обозримый месяц. Но если он этого не сделает, то существует вероятность того, что Вашингтон погрязнет в Иране, как в свое время во Вьетнаме, пойдя на наземную операцию. Но это не станет для американцев легкой прогулкой. У Ирана сегодня, может быть, не хватает каких-то ресурсов, связанных с оружием в воздухе или на море, но у них существуют мощные сухопутные силы, которые могут превратить наземную операцию США в воплощение голодных игр наяву», — заключил Мезюхо.

