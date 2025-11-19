Трамп открыл охоту на Мадуро: пойдет ли Вашингтон на политическое убийство?

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность проведения специальной операции, направленной на задержание либо устранение венесуэльского лидера Николаса Мадуро, утверждает издание New York Times со ссылкой на источники в правительстве. Политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, решатся ли американцы ликвидировать Мадуро.

По информации газеты, существует и другой вариант плана — предполагающий, что американские военные могут взять под контроль нефтяные месторождения или другие ключевые объекты инфраструктуры Венесуэлы. Политолог Аграновский подчеркнул, что действия США в отношении Венесуэлы — самый настоящий бандитизм.

«Это нападение на суверенное государство, которое ни малейшего повода для этого не давало. Трамп же грозит и Нигерии под предлогом притеснения христиан. Но, на самом деле, Венесуэла и Нигерия исключительно богаты нефтью и другими полезными ископаемыми», — пояснил эксперт.

При этом специалист отметил, что в случае военного конфликта между Венесуэлой и США победитель неизвестен, поскольку латиноамериканской стране оружие поставляли Китай и РФ.

«Американцы не решатся убить Мадуро и на военные действия, я думаю, все закончится войной нервов. Но даже война нервов в любой момент может перерасти в горячую войну. Подобного рода действиями Соединенные Штаты ставят мир на грань ядерной катастрофы. Я надеюсь, что Россия и Китай будут защищать Мадуро. А если уж дойдет до чего-то плохого, то дадут ему политическое убежище», — заключил Аграновский.

